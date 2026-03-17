Groźny wypadek pod Warszawą. Motocyklista w szpitalu, są utrudnienia

Alicja Franczuk
2026-03-17 12:36

Groźny wypadek w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą. Chwilę po godz. 10 doszło tam do zderzenia osobowej Toyoty z motocyklistą. 44-letni kierujący jednośladem został przetransportowany do szpitala. W miejscu zdarzenia kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Konstancin-Jeziorna. Zderzenie auta z motocyklem

Do wypadku doszło we wtorek, 17 marca, dwie minuty po godz. 10 na ul. Kwiatowej w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Toyotą 70-letnia Polka nie ustąpiła pierwszeństwa 44-latkowi, który jechał motocyklem marki Suzuki. W wyniku tego mężczyzna uderzył w osobówkę.

Kierujący motocyklem z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Na miejscu kierujący obydwu pojazdów zostali przebadani na obecność alkoholu w organizmie. - Wszyscy byli trzeźwi – przekazał mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Utrudnienia pod Warszawą

Poranny wypadek spowodował utrudnienia dla kierowców. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo.

