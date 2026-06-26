Francuz wbiegł do tunelu metra. Surowa decyzja sądu

Francuz, który wszedł do tuneli metra w Warszawie, trafił do aresztu

22-letni obywatel Francji, który w środę wszedł do tuneli warszawskiego metra, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące - podał Onet. Informację potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów postępowania. – W sprawie trwają czynności mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia. Zatrzymany obywatel Francji został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Na chwilę obecną, z uwagi na dobro postępowania, nie udzielamy dalszych informacji odnośnie do jego przebiegu i poczynionych ustaleń – przekazała portalowi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Marta Banaszak-Gałczyńska.

Do zdarzenia doszło w środę rano na pierwszej linii metra. Jak informowało Metro Warszawskie, systemy alarmowe wykryły nieuprawnioną osobę w tunelach między stacjami Ursynów i Służew. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, gdy wychodził z tunelu na stacji Służew.

Incydent sparaliżował ruch metra na kilka godzin. Zamknięta została stacja Służew, a pociągi kursowały na skróconej trasie. Policjanci i pirotechnicy sprawdzali tunele oraz infrastrukturę. Po zakończeniu działań ruch wznowiono, jednak kilka godzin później ponownie został wstrzymany. Funkcjonariusze ponownie sprawdzali tunele po tym, jak stwierdzono uszkodzenie zabezpieczenia elementu systemu wentylacyjnego.

Nieoficjalnie: Francuz usłyszał zarzut próby zamachu na urządzenia infrastruktury

Jak wcześniej informował Onet, zatrzymany 22-latek początkowo próbował wyjaśniać swoje zachowanie, ale później odmówił składania wyjaśnień. Był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań, które mają wykazać, czy nie był pod wpływem środków odurzających. Przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Według nieoficjalnych ustaleń Onetu mężczyzna usłyszał wstępnie zarzut z art. 254a Kodeksu karnego, dotyczący próby zamachu na urządzenia infrastruktury. Przepis przewiduje karę od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia za uszkodzenie lub próbę uszkodzenia elementów infrastruktury metra, jeśli prowadzi to do zakłócenia jego działania.

Jak podawał również Onet, sprawę przejął 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokuratura nie potwierdza jednak na razie, jakie zarzuty ostatecznie usłyszał zatrzymany, tłumacząc to dobrem prowadzonego śledztwa.

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