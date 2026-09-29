Futurystyczny pojazd krąży po ulicach Warszawy. To autobus przyszłości

Hiszpański autobus przyszłości na ulicach stolicy

Tylko do środy 30 września czarny futurystyczny pojazd ze srebrnymi wykończeniami będzie kursował po ulicach stolicy. Można się nim przejechać na liniach 106 i 166, więc najłatwiej "złapać" pojazd na pętli Ostroroga lub na Mariensztacie. Tym pasażerom, którzy już mieli okazję nim jechać, najbardziej przypadły do gustu szerokie okna. Nawet dziecko siedzące na siedzeniu, widzi wszystko na zewnątrz. - 20 Irizarów zasili naszą flotę autobusów elektrycznych – zachwala prezydent Rafała Trzaskowski

Irizar ie tram może pomieścić maksymalnie 73 osoby. Ten konkretny model testowany obecnie w Warszawie ma około 12,16 m długości, 2,55 m szerokości i wysokość 3,3 m. Ma troje drzwi, jest niskopodłogowy i przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wyposażony jest w klimatyzację i gniazda USB, cyfrowe lusterka, asystenta martwego pola, precyzyjny system kamer 360 stopni, a także system stałego monitorowania uwagi i koncentracji kierowcy.

Wkrótce w Warszawie na stałe

To pojazd z silnikiem elektrycznym marki Siemens. Wcześniej autobus był już testowany m.in. w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. Do 30 września będzie wozić pasażerów w stolicy. A docelowo? W przyszłym roku przyjadą pierwsze 10-metrowe Irizary.

- Miejskie Zakłady Autobusowe kupiły 20 autobusów elektrycznych hiszpańskiej marki Irizar. Wkrótce liczba zeroemisyjnych pojazdów w naszej miejskiej flocie autobusowej sięgnie 450 pojazdów – wylicza Katarzyna Strzegowska, szefowa Zarządu Transportu Miejskiego.

Na jednym ładowaniu hiszpańskie pojazdy są w stanie pokonać nawet 300 km.

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