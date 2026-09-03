Gastro Miasto powraca do Warszawy

Obok Kutra pojawi się Kromka by Kolektyw Studio z Marcinem Czubakiem, szefem kuchni znanym z programu „Top Chef”. Wrócą warszawskie koncepty Roger That Foods, Lobster House, Czarnomorka i Meatologia. Solleim przywiezie koreańskiego kurczaka, Flomaro roztopi raclette na pieczywie z zakwasu, a Cristina Catese skupi się wyłącznie na swoim tiramisu. Słodką stronę Warszawy pokaże A. Blikle. To najmocniejsze nazwiska z kilkudziesięciu wystawców, którzy pojawią się podczas drugiego warszawskiego weekendu Gastro Miasto.

Warszawa wraca po dokładkę

Pierwsza stołeczna edycja odbyła się na przełomie lipca i sierpnia. Plac Centralny szybko wypełnił się stolikami, leżakami i ludźmi, którzy przychodzili spróbować jednego dania, a zostawali na kilka godzin. We wrześniu część restauracji wraca z propozycjami znanymi z pierwszego weekendu, ale pojawią się również nowi szefowie kuchni i nowe dania.

– Gastro Miasto wywodzi się z Wrocławia i to tam przez lata dopracowaliśmy tę formułę. Warszawa była dla nas dużym pytaniem, bo stolica ma swój rytm i dużo konkurencji o czas ludzi. Po premierowym weekendzie wiemy, że to zadziałało. Plac Centralny okazał się dobrym miejscem na taki festiwal. Na najbliższej edycji będzie można spróbować restauracji, które były z nami ostatnio, oraz nowych konceptów przygotowanych specjalnie na wrzesień – mówi Maciej Koła, twórca Gastro Miasto.

Michał Kuter rozpali ogromny grill opalany drewnem

Michał Kuter, szef kuchni i właściciel poznańskiej restauracji A Nóż Widelec, rekomendowanej przez przewodnik Michelin, przygotuje menu oparte na ogniu, dymie i polskich produktach.

Na ruszt trafi chłopska kaszanka. Będzie podawana z pyrami z ogniska, sosem ogrodowym, ekologicznym ogórkiem kiszonym z Wąsowa, musztardą, smażoną cebulą i chrupiącym boczkiem.

Drugą propozycją będzie wolno pieczona karkówka BBQ z pikantnym sosem z wędzonej papryki i chilli, pyrami z ogniska, sosem ogrodowym oraz ekologicznymi piklami z Wąsowa.

W menu znajdzie się również wędzona kiełbasa wieprzowo-wołowa z cheddarem i jalapeño, ziemniakami z ogniska, sosem ogrodowym, smażoną cebulą, ogórkiem kiszonym i sosem BBQ. Kartę uzupełni żurek.

Smash burgery Marcina Czubaka i mięso z własnej wędzarni

Do Warszawy wróci Kromka by Kolektyw Studio z Katowic i Chorzowa. Tym razem przyjedzie razem z Marcinem Czubakiem, szefem kuchni znanym z programu „Top Chef”. Na Placu Centralnym przygotują smash burgery, czyli burgery z cienko rozgniecioną wołowiną smażoną na mocno rozgrzanej płycie. Mięso szybko łapie przypieczoną, chrupiącą powierzchnię, a w środku pozostaje soczyste.

Roger That Foods powtórzy menu z pierwszej warszawskiej edycji. Warszawski koncept specjalizuje się w burgerach, mięsie BBQ i produktach przygotowywanych we własnej wędzarni.

Meatologia poda dwustugramowy stek New York z sosem Hudson i frytkami z parmezanem. Flomaro będzie topić raclette bezpośrednio na rzemieślniczym pieczywie na zakwasie. Do wyboru pojawią się między innymi porchetta, nduja, pancetta i szynka cotto. W menu znajdzie się również tatar z bavette z krokietem ze szpiku w panko, brioche i majonezem chorizo.

Ostrygi, homary i smażone szproty

Lobster House przygotuje rollsy z homarem, ośmiornicą, krewetkami i przegrzebkami. W menu znalazły się również zapiekane małże oraz ostrygi Rockefeller i Thermidor.

Czarnomorka poda ostrygi Fine de Claire, szaszłyki z krewetek z sosem śmietankowo-sezamowym, kalmary w panko, małże w sosie śmietankowym oraz kanapkę ze śledziem na litewskim chlebie. Fiszka przywiezie smażone szproty z Bałtyku podawane z frytkami i autorskimi sosami.

Solleim przygotuje Korean Fried Chicken w kilku wersjach: pikantnej, sojowej, miodowej, serowej i z czarnym czosnkiem. Do kurczaka będzie można dobrać kimchi oraz frytki.

My Asia poda miękkie bao z wolno pieczoną kaczką, majonezem yuzu i jalapeño, bao z kurczakiem w panko i koreańskim sosem miodowo-czosnkowym, a także wersje z krewetkami lub boczniakiem teriyaki.

Włoski kierunek pokaże MIO Focacceria z focaccią z figami, sezonową wersją z kurkami oraz połączeniem mortadeli i pistacji. Nawijamy przygotuje jajeczne pappardelle w śmietankowo-koperkowym sosie z kurkami i chipsami z pietruszki. W menu znajdą się także strozzapreti z chorizo, gorgonzolą, mascarpone i parmezanem oraz paccheri w pesto z prażonych pistacji, z burratą albo prosciutto crudo.

Tiramisu, pączki z różą i matcha na zimno

Cristina Catese wróci na Plac Centralny wyłącznie z tiramisu. Włoska szefowa kuchni poświęci całe stoisko jednemu deserowi, z którym pojawiła się również podczas pierwszego warszawskiego weekendu.

A. Blikle przygotuje pączki z różą, śliwką oraz matchą i maliną, a także cynamonki klasyczne, malinowe, wiśniowe i z kremem Lotus. Na miejscu pojawią się również portugalskie pastéis de nata, nowojorskie ciastka Cookie Mood oraz zimne napoje od Barbara’s Matcha.

Poza strefą gastronomiczną na Placu Centralnym pojawią się Strefa Winnic Wine of Moldova, Strefa Rękodzieła SZLAKIEM RZEMIOSŁA, Strefa Dzieci z animacjami i warsztatami oraz miejsca do odpoczynku.

Gastro Miasto Warszawa

Termin: 4–6 września 2026

Miejsce: Plac Centralny przy Pałacu Kultury i Nauki

Strefa gastronomiczna: piątek 16:00–23:00, sobota i niedziela 12:00–23:00

Wstęp: wolny

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