Ciało 69-latki wyłowiono z jeziora Kocioł. Śledczy ujawniają pierwsze wyniki dochodzenia

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę, 30 sierpnia. Tuż po godzinie 11:00 wędkarz, przebywający w rejonie jeziora w Gostyninie, dostrzegł dryfujące ciało. Mężczyzna natychmiast powiadomił odpowiednie służby ratunkowe. Szybko ustalono, że ofiarą jest 69-letnia mieszkanka powiatu gostynińskiego. W tamtym momencie zupełnie nie było wiadomo, w jakich okolicznościach seniorka znalazła się w akwenie i co bezpośrednio doprowadziło do jej zgonu.

Wyjaśnianiem zagadkowej sprawy błyskawicznie zajęli się śledczy z prokuratury. Mundurowi zlecili przeprowadzenie szczegółowej sekcji zwłok, która rzuciła nowe światło na tę dramatyczną historię.

– Zgodnie z ustaleniami nie ma śladów udziału osób trzecich. Jednak postępowanie jest w toku – przekazał nam Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

W związku z tym funkcjonariusze weryfikują obecnie inne możliwe wersje wydarzeń. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 69-letnia kobieta w przeszłości miała już podejmować próby samobójcze. Organy ścigania nie wykluczają, że najnowszy incydent mógł być kolejnym i niestety zakończonym tragicznie targnięciem się na własne życie.

To na ten moment wyłącznie jedna z rozpatrywanych hipotez badawczych. Postępowanie wyjaśniające pozostaje w toku, a śledczy cały czas drobiazgowo analizują wszystkie okoliczności, by ostatecznie zrekonstruować przebieg tragicznych chwil nad jeziorem Kocioł.

Osoby zmagające się z kryzysem psychicznym lub myślami samobójczymi mogą szukać specjalistycznego wsparcia. Bezpłatna pomoc dla dorosłych dostępna jest pod numerem 116 123 oraz w Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Z kolei dzieci i młodzież powinny korzystać z infolinii 116 111. W przypadkach nagłego zagrożenia życia należy bezzwłocznie dzwonić pod numery alarmowe 112 lub 999.