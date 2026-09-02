Groźny wypadek na autostradzie A2. Ciężarówka przewróciła się po zderzeniu z BMW

Zderzenie na węźle Konotopa z udziałem ciężarówki

Środowy wieczór przyniósł groźnie wyglądające zdarzenie drogowe na autostradzie A2. Jak przekazał profil Miejski Reporter, na węźle Konotopa (powiat warszawski zachodni) doszło do kolizji samochodu ciężarowego i osobowego BMW. Uderzenie okazało się na tyle silne, że pojazd ciężarowy wylądował na barierach, po czym przewrócił się na bok.

Z pierwszych informacji zebranych przez funkcjonariuszy policji wynika, że samochód osobowy jechał obok tira i prawdopodobnie znalazł się w martwym polu widzenia kierowcy ciężarówki. Kiedy ten wykonywał manewr zmiany pasa ruchu, doszło do zahaczenia obu pojazdów. W efekcie kierowca ciężarowego auta utracił kontrolę nad maszyną.

Ciężarówka z impetem uderzyła w bariery energochłonne, by ostatecznie przewrócić się na bok. Całe zdarzenie prezentowało się niezwykle dramatycznie, lecz na szczęście nikt z uczestników nie odniósł poważnych ran.

Ciekawostką podaną przez Miejskiego Reportera jest fakt, że to konkretne BMW niedawno uczestniczyło już w podobnym zdarzeniu z autem ciężarowym. Wcześniejsza kolizja miała miejsce na trasie S8 blisko alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie.

Gigantyczne korki na autostradzie A2 po zderzeniu z BMW

Do akcji na miejscu zdarzenia zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe, policję oraz służby drogowe. Działania strażaków polegały na odpowiednim zabezpieczeniu uszkodzonych pojazdów i całego terenu.

Wypadek wygenerował ogromne problemy w ruchu drogowym i spowodował gigantyczny zator na autostradzie A2 w stronę Łodzi i Poznania. Ruch odbywał się zaledwie jednym pasem, gdyż pozostałe trzy były całkowicie zablokowane.

Chwile grozy na drodze. Ciężarówka stanęła w płomieniach