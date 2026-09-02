Zaginęła 17-letnia Nadia. Pilny apel! "Może potrzebować pomocy"

Nadia Parzych ma 17 lat i mieszka w Myszyńcu Starym.

Ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, niebieskie oczy i długie, proste włosy, które mogą być obecnie blond.

Informacje o miejscu jej pobytu można przekazywać policji pod numerem 47 704 14 24.

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Policja szuka 17-latki

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce prowadzi poszukiwania nastolatki. Nadia Parzych ma około 160 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma niebieskie oczy, owalną twarz i prosty nos. Jej włosy są długie i proste. Obecnie mogą być pofarbowane na blond.

Tak może być ubrana

Policja podaje, że dziewczyna prawdopodobnie miała na sobie koszulkę z krótkim rękawem i krótkie spodenki. Mundurowi zaznaczają również, że Nadia może potrzebować pomocy.

Każda informacja może być ważna

Policjanci apelują do osób, które widziały 17-latkę lub wiedzą, gdzie może przebywać, o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Numer telefonu: 47 704 14 24. Informacje można przekazywać również policji, która prowadzi poszukiwania nastolatki. Potrzebujesz pomocy? Nie zostawaj z tym sam

Osoby, które przeżywają kryzys psychiczny, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy. Dorośli mogą zadzwonić pod numer 800 70 2222 - Centrum Wsparcia działa całodobowo, 7 dni w tygodniu. Dostępny jest także numer 116 123 dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z całodobowego telefonu zaufania 116 111. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod 112 lub 999.