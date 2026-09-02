Zaginęła 17-letnia Nadia. Pilny apel! "Może potrzebować pomocy"

- Nadia Parzych ma 17 lat i mieszka w Myszyńcu Starym.
- Ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, niebieskie oczy i długie, proste włosy, które mogą być obecnie blond.
- Informacje o miejscu jej pobytu można przekazywać policji pod numerem 47 704 14 24.
Policja szuka 17-latki
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce prowadzi poszukiwania nastolatki. Nadia Parzych ma około 160 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma niebieskie oczy, owalną twarz i prosty nos. Jej włosy są długie i proste. Obecnie mogą być pofarbowane na blond.
Tak może być ubrana
Policja podaje, że dziewczyna prawdopodobnie miała na sobie koszulkę z krótkim rękawem i krótkie spodenki. Mundurowi zaznaczają również, że Nadia może potrzebować pomocy.
Każda informacja może być ważna
Policjanci apelują do osób, które widziały 17-latkę lub wiedzą, gdzie może przebywać, o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
Numer telefonu: 47 704 14 24. Informacje można przekazywać również policji, która prowadzi poszukiwania nastolatki. Potrzebujesz pomocy? Nie zostawaj z tym sam
Osoby, które przeżywają kryzys psychiczny, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy. Dorośli mogą zadzwonić pod numer 800 70 2222 - Centrum Wsparcia działa całodobowo, 7 dni w tygodniu. Dostępny jest także numer 116 123 dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z całodobowego telefonu zaufania 116 111. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod 112 lub 999.