Zaginięcie 24-letniego Sebastiana. Rodzina boi się o jego życie i błaga o pomoc

24-letni Sebastian Dębski z Dzbenina zaginął bez śladu.

Mężczyzna opuścił mieszkanie w Rynie we wtorek o 14:30 i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt z policją (47 704 14 24 lub 112).

Zaginął Sebastian Dębski z Dzbenina. Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze z ostrołęckiej komendy robią wszystko, by odnaleźć zaginionego Sebastiana Dębskiego. Z relacji przekazanych przez zaniepokojonych bliskich wynika, że sytuacja jest poważna, a życie młodego mężczyzny może być w niebezpieczeństwie. 24-latek przebywał w miejscowości Ryn, skąd wyszedł we wtorek w okolicach godziny 14:30. Niestety, od tamtej pory ślad po nim zaginął, a rodzina nie ma z nim żadnego kontaktu.

Gdzie jest 24-latek z Rynu? Ważny jest każdy szczegół

Mundurowi z Ostrołęki proszą o wsparcie każdego, kto mógł w ostatnim czasie spotkać Sebastiana Dębskiego lub wie, gdzie 24-latek może obecnie przebywać. W takich sprawach liczy się czas, a każda wskazówka przekazana śledczym może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionego. Policjanci analizują wszystkie zgłoszenia, nawet te, które wydają się z pozoru błahe.

Wszelkie informacje na temat zaginionego należy kierować do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce pod numer 47 704 14 24. Jeżeli sprawa wymaga natychmiastowej reakcji służb, najlepiej dzwonić pod numer alarmowy 112. Funkcjonariusze zachęcają również do udostępniania informacji o poszukiwaniach w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak największej liczby osób i zwiększyć szanse na pomyślny finał akcji.

Gdzie zgłosić się w kryzysie psychicznym? Numery pomocowe

Każdy człowiek może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej, z którą trudno poradzić sobie samemu. Pamiętaj, że nie jesteś sam, a fachowa pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zadzwonić i porozmawiać z ekspertem, który wskaże możliwe rozwiązania i pomoże przejść przez najtrudniejszy czas.

Dla osób dorosłych dostępny jest całodobowy, darmowy numer Centrum Wsparcia: 800 70 2222. Eksperci czekają na zgłoszenia przez cały tydzień. Dodatkowo działa adres e-mail, pod którym można szukać pomocy: [email protected].

Istnieją także specjalne telefony zaufania. Dorośli mogą kontaktować się z numerem 116 123, natomiast dzieci i młodzież powinny dzwonić pod bezpłatny numer 116 111. Oba telefony funkcjonują przez 24 godziny na dobę. Jeśli jednak czujesz, że twoje życie lub zdrowie jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, bez wahania zadzwoń pod numer alarmowy 112.