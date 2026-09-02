Maja pisała koleżance "szybko". Odzyskane nagrania pogrążą Bartosza G.? "Horror"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-02 22:13

Po tygodniowych poszukiwaniach odnaleziono zmasakrowane ciało 16-letniej Mai, która umówiła się ze starszym o rok Bartoszem G. w warsztacie jego bliskich. Zabezpieczono wstrząsające materiały z kamer monitoringu. Rejestrują one drastyczne fragmenty, mające fundamentalne znaczenie dla rozwiązania sprawy morderstwa nastolatki.

  • Skasowane filmy z monitoringu zlokalizowanego na terenie warsztatu zostały przywrócone przez ekspertów.
  • Jeden z materiałów ukazuje, jak Bartosz G. wlecze obnażoną 16-latkę po nawierzchni, a potem katuje ją za pomocą łopaty oraz kija - donosi Uwaga TVN.
  • Nastolatek został uznany za osobę w pełni poczytalną. Grozić mu może nawet do 30 lat pozbawienia wolności.

Maja napisała tylko: „Szybko”

Dziewczyna planowała widzieć się z Bartkiem, stanowiącym jej dawną znajomość ze szkolnych murów. Bliskim przekazała, że w przypadku nieudanego spotkania, błyskawicznie wróci do domu. W godzinach wieczornych wysłała znajomej jedynie krótką wiadomość o treści: „Szybko”. Gdy 20 minut później przyjaciółka starała się z nią połączyć, nastolatka nie odpowiadała. Minęło kilka dni, ruszyły zakrojone na szeroką skalę akcje poszukiwawcze. Zmasakrowane zwłoki Mai odkryto w gęstwinach, w odległości kilkuset metrów od wspomnianego warsztatu.

Kamery zarejestrowały makabryczne sceny

W toku działań śledczych, po przejęciu zapisów z kamer, wyszło na jaw, że część z nich wykasowano, jednak powołanym w sprawie specjalistom udało się je odtworzyć. Zgodnie z relacją reportera z programu „Uwaga!”, sprzęt rejestrujący zamontowany na elewacji obiektu, uchwycił najważniejszy wycinek zajścia. Bartosz G. ma ciągnąć Maję za włosy po gruncie, przemieszczając się od budynku w stronę podwórza. Poszkodowana nie ma na sobie ubrania, jej dłonie są skrępowane, a jej ciało pozostaje bezwładne. Chwilę potem mężczyzna znika z obiektywu, by powrócić z kijem, który służy mu do zadawania uderzeń w obrębie głowy 16-latki. Z relacji wynika, że w pewnym momencie Maja odzyskuje świadomość i stara się zasłonić przed ciosami. Wówczas napastnik łapie za łopatę. Dziennikarz wskazuje, że od tego momentu nastolatka była pozbawiona szans na jakąkolwiek obronę.

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„Niejeden horror nie odbiega od standardów tego zabójstwa” - mówi mec. Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik rodziny Mai.

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Zatrzymany 17-latek nigdy nie wyjawił organom ścigania dlaczego doszło do sytuacji. Jak podał prokurator Bartosz Maliszewski: „Motywu tak naprawdę nie poznaliśmy”. Prawnik reprezentujący rodzinę ofiary nie odrzuca żadnych hipotez, dopuszczając warianty, w których w grę mógł wchodzić zawód miłosny, lub okoliczność, o której poszkodowana przypadkowo się dowiedziała.

Równie alarmujące wydają się informacje na temat wcześniejszych poczynań chłopaka. Według relacji jego przyjaciół oraz pełnomocnika rodziny zamordowanej, dochodziło u niego do ataków furii ukierunkowanych na zwierzęta i rówieśników. W przeszłości toczyły się wobec niego postępowania rozpatrywane przez sąd rodzinny.

Zdecydowane stanowisko w sprawie oskarżonego zajął ojciec zmarłej. „Moim zdaniem on jest złym człowiekiem. Młody, zły, zdemoralizowany do szpiku kości” - oznajmił Jarosław Kowalski.

Po zbrodni pojechał do Grecji

Zdumiewać może fakt, że niedługo po zgonie 16-latki, zanim jeszcze zlokalizowano jej szczątki, Bartosz G. uczestniczył w szkolnej wymianie, udając się z rówieśnikami z klasy do Grecji. Tam też ujęły go służby, a do kraju powrócił po około półrocznym procesie ekstradycyjnym. Poddano go rutynowym badaniom pod okiem biegłych lekarzy z zakresu psychiatrii. Instytucja prokuratorska oświadczyła, że specjaliści nie dopatrzyli się żadnych oznak braku poczytalności u badanego.

W przeszłości relacjonowano również sprawę działań prowadzonych w sieci przez matkę oskarżonego nastolatka, która stanęła w obronie syna, kierując jednocześnie oskarżenia w stronę bliskich nieżyjącej 16-latki. Adwokat krewnych Mai wspominał o ogromnej liczbie agresywnych komentarzy, a także pogróżek pod adresem rodziny pokrzywdzonej.

Śledczy: Bartosz G. działał sam

Prokuratura informuje, że wyłącznym oskarżonym w sprawie morderstwa pozostaje Bartosz G. W dalszym ciągu nie upubliczniono jednak danych w zakresie wymazania filmów z monitoringu. Przepisy przewidują dla 17-latka wymiar kary do 30 lat pozbawienia wolności. 

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