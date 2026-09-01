Wędkarz zauważył dryfujące ciało na jeziorze niedaleko Płocka. To 69-letnia kobieta

– Niestety, potwierdzam odnalezienie zwłok w Jeziorze Kocioł – przekazał nam podkom. Paweł Klimek z gostynińskiej policji.

Do tragicznego odkrycia doszło w niedzielę, 30 sierpnia. Funkcjonariuszom z czasem udało się ustalić dokładną tożsamość wyłowionej z wody ofiary. Z policyjnych ustaleń wynika, że zmarła to 69-letnia kobieta mieszkająca na co dzień na terenie powiatu gostynińskiego.

Obecnie śledczy nie podają żadnych szczegółów dotyczących bezpośrednich przyczyn zgonu starszej kobiety. Zbyt wcześnie na wyrokowanie o ostatnich chwilach życia ofiary oraz ewentualnym udziale osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu. Trwają intensywne czynności operacyjne pod czujnym okiem prokuratury, które polegają głównie na skrupulatnym zabezpieczaniu śladów oraz docieraniu do okolicznych mieszkańców mogących posiadać cenne informacje.

Kluczowa dla dalszego biegu śledztwa będzie zaplanowana już autopsja. Badania zlecone przez prokuraturę pozwolą biegłym określić dokładny mechanizm zgonu seniorki i z pewnością pomogą organom ścigania zrekonstruować przebieg tragicznych wydarzeń nad brzegiem lokalnego akwenu.