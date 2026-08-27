Gdzie jutro będą burze? IMGW ostrzega zwłaszcza jedną część Polski

Gdzie uderzą burze w piątek, 28 sierpnia? Te regiony są najbardziej zagrożone

Nadchodzący piątek, 28 sierpnia, przyniesie wyraźne zmiany w pogodzie i nadejdą one od zachodniej granicy. Polska zachodnia znajdzie się w zasięgu niżu znad Morza Północnego, podczas gdy centralne i wschodnie obszary wciąż będą odczuwać wpływ wyżu znad Finlandii i zachodniej Rosji.

To właśnie zachodnie województwa doświadczą przejścia ciepłego frontu atmosferycznego, za którym wleje się wilgotna i ciepła masa powietrza zwrotnikowego. W efekcie stworzą się dogodne warunki do powstawania burz/

Synoptycy zaznaczają, że największe ryzyko wyładowań atmosferycznych obejmie północno-zachodnie rejony Polski. W strefie zagrożenia znajdą się głównie województwa zachodniopomorskie, lubuskie, a także zachodnie krańce Dolnego Śląska.

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Późnym popołudniem burze rozwiną się nad wschodnimi Niemcami i ruszą w stronę Polski

Mimo groźnych prognoz, przez większość piątku pogoda utrzyma się na stabilnym poziomie. Sytuacja pogorszy się dopiero późnym popołudniem, kiedy to nad wschodnimi Niemcami zaczną formować się komórki burzowe, które szybko przemieszczą się na północny wschód, wkraczając nad Polskę.

Mogą z nich powstawać rozbudowane układy wielokomórkowe, a w niektórych miejscach nawet niebezpieczne superkomórki. Zjawiskom tym towarzyszyć będą nawalne, choć krótkotrwałe ulewy, przynoszące od 20 do 30 mm deszczu. Spodziewane są wichury z porywami wiatru rzędu 80 km/h oraz lokalne opady gradu o średnicy dochodzącej do 2-3 cm.

Meteorolodzy nie wykluczają, że najsilniejsze uderzenie burz może nastąpić dopiero w godzinach wieczornych. Kolejna, być może jeszcze bardziej intensywna fala burz i opadów przewidywana jest na noc z piątku na sobotę.

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