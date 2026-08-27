Gdzie jutro będą burze? IMGW ostrzega zwłaszcza jedną część Polski

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-27 18:40

W piątek, 28 sierpnia burze zaatakują głównie zachodnią Polskę. Synoptycy przewidują, że największe ryzyko wystąpienia nawałnic dotyczy północno-zachodnich regionów naszego kraju. Zagrzmieć ma też na Ziemi Lubuskiej i w zachodniej części Dolnego Śląska. Zjawiskom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 20-30 mm, wiatr w porywach osiągający 80 km/h oraz grad.

Dwaj mężczyźni w kaskach usuwają powalone drzewo z drogi. O prognozowanych burzach przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj pracownicy w odblaskowych kurtkach usuwają powalone drzewo z zablokowanej drogi po burzy.

Gdzie uderzą burze w piątek, 28 sierpnia? Te regiony są najbardziej zagrożone

Nadchodzący piątek, 28 sierpnia, przyniesie wyraźne zmiany w pogodzie i nadejdą one od zachodniej granicy. Polska zachodnia znajdzie się w zasięgu niżu znad Morza Północnego, podczas gdy centralne i wschodnie obszary wciąż będą odczuwać wpływ wyżu znad Finlandii i zachodniej Rosji.

To właśnie zachodnie województwa doświadczą przejścia ciepłego frontu atmosferycznego, za którym wleje się wilgotna i ciepła masa powietrza zwrotnikowego. W efekcie stworzą się dogodne warunki do powstawania burz/

Synoptycy zaznaczają, że największe ryzyko wyładowań atmosferycznych obejmie północno-zachodnie rejony Polski. W strefie zagrożenia znajdą się głównie województwa zachodniopomorskie, lubuskie, a także zachodnie krańce Dolnego Śląska.

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Późnym popołudniem burze rozwiną się nad wschodnimi Niemcami i ruszą w stronę Polski

Mimo groźnych prognoz, przez większość piątku pogoda utrzyma się na stabilnym poziomie. Sytuacja pogorszy się dopiero późnym popołudniem, kiedy to nad wschodnimi Niemcami zaczną formować się komórki burzowe, które szybko przemieszczą się na północny wschód, wkraczając nad Polskę.

Mogą z nich powstawać rozbudowane układy wielokomórkowe, a w niektórych miejscach nawet niebezpieczne superkomórki. Zjawiskom tym towarzyszyć będą nawalne, choć krótkotrwałe ulewy, przynoszące od 20 do 30 mm deszczu. Spodziewane są wichury z porywami wiatru rzędu 80 km/h oraz lokalne opady gradu o średnicy dochodzącej do 2-3 cm.

Meteorolodzy nie wykluczają, że najsilniejsze uderzenie burz może nastąpić dopiero w godzinach wieczornych. Kolejna, być może jeszcze bardziej intensywna fala burz i opadów przewidywana jest na noc z piątku na sobotę.

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