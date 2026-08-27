Policjantka nie planowała startu w konkursie miss. Zdecydowała jedna uwaga na służbie

Starsza posterunkowa Klaudia Węcłaś na co dzień służy w warszawskiej Komendzie Rejonowej Policji II. Ta 22-letnia mieszkanka Piaseczna jest również studentką kryminologii. Wcześniej jej życie kręciło się wokół koszykówki. Młoda kobieta grała w Polonii Warszawa na najwyższym szczeblu rozgrywek, a także reprezentowała nasz kraj na arenie międzynarodowej. Realia pokazów mody i konkursów piękności były jej kompletnie nieznane.

Niezwykłe spotkanie na pielgrzymce zmieniło wszystko

Historia jej startu w konkursie rozpoczęła się kilkanaście miesięcy temu podczas policyjnego zabezpieczenia pielgrzymki. Do funkcjonariuszki zagadała siostra zakonna, dopytując o jej doświadczenia z konkursami miss. Policjantka zareagowała śmiechem na te słowa. Zawsze czuła się bardziej związana ze światem sportu i nigdy nie wyobrażała sobie siebie na wybiegu.

Zakonnica jednak nie ustępowała, łapiąc dziewczynę za dłoń. Stwierdziła, że kiedyś przewidziała wybór Franciszka na papieża, a teraz wieszczy sukces Klaudii. Gdy rodzina poznała tę anegdotę, ruszyła lawina namów. Udział w eliminacjach miał być tylko udowodnieniem, że przepowiednia się nie sprawdzi. Finał jednak okazał się zaskakujący i 22-latka zdobyła tytuł II Wicemiss Polski.

Klaudia Węcłaś o nowym spojrzeniu na siebie

Zdobycie szarfy to nie jedyny zysk z udziału w wyborach miss. Funkcjonariuszka podkreśla, że całe to doświadczenie mocno zmieniło jej postrzeganie własnej osoby.

Na pewno na nowo odkryłam swoją kobiecość, bo najpierw sport, teraz służby. Uważam, że i w sporcie, i w służbach trzeba być troszkę twardym, a ja zrozumiałam, że delikatność to też jest siła. My, kobiety, musimy sobie na to pozwalać i to nie jest nic złego – mówi „Super Expressowi” Klaudia Węcłaś.

Dla 22-latki udział w tym przedsięwzięciu był ogromnym wyzwaniem. Na początku stroje galowe sprawiały jej dyskomfort, a obcasy zakładała jedynie na okazjonalne imprezy, by szybko zmienić je na coś wygodniejszego. Obecnie, jak sama żartuje, w pełni zaakceptowała chodzenie w szpilkach.

W wywiadzie dla naszego portalu II Wicemiss Polski dzieli się także opiniami znajomych z pracy, kulisami policyjnej służby oraz historią uratowania życia 90-latki. Opowiada też o pomyśle powołania do życia „Boiska Wsparcia” dla nastolatków w trudnej sytuacji życiowej.

Zobacz galerię ze zdjęciami! Klaudia ściga przestępców, po służbie zachwyca na wybiegu. Piękna policjantka została II Wicemiss Polski.