Gigantyczna wygrana w Lotto przez internet. Zwycięzca nie otrzyma jednak 32 milionów

Potężna wygrana w Lotto. Zwycięzca straci część pieniędzy

Wtorkowe losowanie Lotto, które odbyło się 24 marca, bez wątpienia zapisze się w annałach polskiego hazardu. Szczęśliwe liczby, które przyniosły komuś niewyobrażalne bogactwo, to zestaw: 9, 13, 16, 17, 38 oraz 45. Dla jednego z graczy ta precyzyjna konfiguracja okazała się bezpośrednią przepustką do świata wielkich pieniędzy.

Świeżo upieczony multimilioner zrealizował swój zakład bez opuszczania własnego mieszkania. Kupon kupiono drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.lotto.pl, co udowadnia, że gigantyczne pieniądze można zdobyć używając zwykłej przeglądarki internetowej lub aplikacji w telefonie. Prawidłowe wytypowanie sześciu cyfr przyniosło wygraną rzędu 32 060 068,20 zł. Polskie przepisy wymagają jednak uiszczenia 10-procentowego podatku od gier liczbowych, który Totalizator Sportowy potrąca automatycznie przed wypłatą środków.

Powyższe zasady oznaczają, że na rachunek bankowy zwycięzcy nie trafi równe 32 miliony złotych. Urząd skarbowy zabierze z tej puli dokładnie 3 206 006,82 zł tytułem obowiązkowej daniny. Po odliczeniu ponad trzech milionów złotych podatku, rzeczywisty przelew dla lottomilionera wyniesie nieco poniżej 29 milionów, a precyzyjniej 28 854 061 złotych i 38 groszy.

Sposoby na zagospodarowanie tak gigantycznego majątku można znaleźć w przygotowanej poniżej galerii zdjęć.

Kiedy odbywają się losowania Lotto i Lotto Plus?

Standardowe losowania gier Lotto oraz Lotto Plus mają miejsce trzy razy w tygodniu: w każdy wtorek, czwartek i sobotę punktualnie o godzinie 22:00. Transmisje z tych emocjonujących wydarzeń można na żywo śledzić na oficjalnej witrynie www.lotto.pl oraz na platformie YouTube.

Zasady gry w Lotto i Lotto Plus przez internet

Od lat Lotto utrzymuje status najbardziej lubianej gry losowej w naszym kraju. Aby spróbować swojego szczęścia, można pójść do stacjonarnej kolektury i nabyć tradycyjny kupon. Alternatywą jest skorzystanie z platformy gry.lotto.pl lub zrobienie tego za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej LOTTO.

Koszt jednego zakładu wynosi zaledwie 3 złote, natomiast nagrody sięgają ogromnych kwot, gdyż minimalna pula za trafienie "szóstki" wynosi dwa miliony złotych. Jeśli gracz dopłaci złotówkę, bierze udział w walce o milion w ramach Lotto Plus. Zadanie polega na wybraniu 6 z 49 dostępnych liczb, co można zrobić ręcznie na blankiecie lub zdając się na los w opcji chybił trafił. W internecie i aplikacji można również korzystać z zapamiętanych, ulubionych kuponów oraz decydować o ewentualnej grze z Plusem.

Prawdopodobieństwo zdobycia ogromnej gotówki rośnie, gdy wybierzemy wariant Lotto z Plusem. W punkcie stacjonarnym wystarczy poinformować o tym kasjera lub zaznaczyć odpowiednią rubrykę na papierowym druku. W sieci lub smartfonie wystarczy kliknąć odpowiednią opcję. Za symboliczną złotówkę nasze wytypowane liczby zyskują dodatkową szansę w losowaniu okrągłego miliona złotych.

Warto zapoznać się z galerią prezentującą statystycznie najczęściej padające liczby w grach Lotto, które mogą przynieść fortunę.

Kolejną opcją jest uruchomienie Super Szansy, która pozwala zagrać o dwa miliony złotych. W kolekturze można zaznaczyć to na blankiecie, otrzymując specjalny, siedmiocyfrowy kod z przedziału od 0000000 do 9999999. Uaktywnienie tej usługi kosztuje dwa złote, a szczegóły są dostępne na stronie organizatora. Można grać na wiele losowań lub subskrybować kupon.

Gracze mogą również puścić kupon na dziesięć następujących po sobie losowań. Wersja cyfrowa umożliwia włączenie stałej subskrypcji, dzięki czemu numery uczestniczą w grze automatycznie aż do momentu jej anulowania, co chroni przed przegapieniem szczęśliwego dnia. Niezwykle ważne jest bezwzględne zachowanie papierowego wydruku z terminala.

Tradycyjny paragon jest jedynym dokumentem potwierdzającym zawarcie zakładu i uprawniającym do odbioru pieniędzy, dlatego trzeba go pilnować. W przypadku gry wirtualnej, takim poświadczeniem jest cyfrowy ślad transakcji, który trwale zapisuje się na indywidualnym Koncie Gracza w systemie operatora. Zwycięstwem można się wtedy swobodnie cieszyć.

Po zakończeniu losowania należy zweryfikować trafienia i wysokość ewentualnej nagrody. Rezultaty można sprawdzić w portalu www.lotto.pl, w kolekturach, dzwoniąc na infolinię 801 450 450 lub poprzez aplikację m.LOTTO. Zwycięzcy internetowi otrzymują specjalne powiadomienie, a dane o wygranej automatycznie wędrują do historii ich wirtualnego profilu.