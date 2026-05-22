Śmierć 2-latka w Ząbkach. Prokuratura ujawniła przyczynę zgonu dziecka

Tragedia w Ząbkach: 2-letni chłopiec utonął – prokuratura ujawnia wstępne wyniki sekcji zwłok.

Zatrzymano dwie opiekunki placówki; śledczy intensywnie badają okoliczności tragedii i działanie ośrodka.

Na piątek zaplanowano przesłuchania kobiet

Prokuratura przekazała nowe informacje w sprawie tragedii, do której doszło na terenie placówki opiekuńczej przy ulicy Kwiatowej w Ząbkach. W piątek rano przeprowadzono sekcję zwłok niespełna dwuletniego chłopca.

- Dziś rano została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Wstępne wyniki wskazują utonięcie jako przyczynę zgonu. Na ostateczną opinię trzeba poczekać kilka tygodni - przekazał prokurator Remigiusz Krynke.

Opiekunki zostaną przesłuchane

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Wołominie cały czas trwa. Śledczy analizują zgromadzony materiał dowodowy, sprawdzają dokumentację dotyczącą funkcjonowania placówki i przesłuchują świadków. W sprawie zatrzymane pozostają dwie opiekunki, które miały sprawować opiekę nad dziećmi w chwili zdarzenia. Jak przekazała prokuratura, czynności procesowe z ich udziałem nie zostały jeszcze przeprowadzone.

- Czynności z zatrzymanymi jeszcze nie zostały wykonane, natomiast z całą pewnością zostaną przeprowadzone jeszcze dzisiaj - poinformował prokurator. Po ich zakończeniu śledczy zdecydują o dalszych działaniach procesowych.

Do zdarzenia doszło 20 maja na terenie placówki opiekuńczej w Ząbkach pod Warszawą. Niespełna dwuletni chłopiec został odnaleziony na posesji należącej do placówki. Mimo szybko rozpoczętej akcji ratunkowej życia dziecka nie udało się uratować. Dokładny przebieg tragedii nadal jest wyjaśniany.

