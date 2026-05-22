Trambuspas na nowym odcinku w Warszawie. Tam pasażerom ma być wygodniej

Autobusy wjadą na torowisko

"Już teraz autobusy przejeżdżają jednym pasem z tramwajami przez skrzyżowanie z Al. Wilanowską. Mają tu wspólny przystanek, a zaraz za nim autobusy wracają na jezdnię, którą poruszają się samochody. W sobotę, 23 maja, zostanie otwarty trambuspas na kolejnym, ok. 1,6-kilometrowym odcinku - pomiędzy ulicami Spacerową a van Beethovena" - przekazali w czwartkowym komunikacie przedstawiciele stołecznego ratusza.

Jak rozwiązanie będzie działało w praktyce? Autobusy na liniach: 116, 166, 503 i E-2, jadące z centrum Belwederską, zjadą na wspólny pas z tramwajami na skrzyżowaniu ze Spacerową. Pasażerowie będą mogli do nich wsiąść na wspólnych przystankach: Spacerowa 01, Dolna 01, Kostrzewskiego 01. Linia 172 dostanie się na trambuspas przy Kostrzewskiego i zatrzyma na wspólnym przystanku Kostrzewskiego 01. Autobusy dzienne wrócą na główną jezdnię ul. Sobieskiego za ul. Beethovena.

"Z kolei autobusy z Wilanowa na trambuspas wjadą przed skrzyżowaniem z ul. Beethovena. Wspólne tramwajowo-autobusowe przystanki to Kostrzewskiego 02 i Dolna 02. Linia 172 zatrzyma się tylko na tym pierwszym, bo autobusy tej linii zjadą z trambuspasa przed skrzyżowaniem z Dolną. Pozostałe autobusy wjadą na jezdnię główną Belwederskiej za Nabielaka. [...] Autobusy linii nocnych N31 i N81 będą kursowały w obydwu kierunkach jezdnią główną ul. Sobieskiego" - wyjaśnili urzędnicy.

Ma być szybciej i wygodniej

Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu pasażerowie mają przede wszystkim zyskać szansę na wygodniejsze, szybsze przesiadki. Rozkłady jazdy tramwajów i autobusów zostaną skoordynowane, by dodatkowo ułatwić Warszawiakom podróż. Jednocześnie ratusz podkreślił, że wraz z uruchomieniem nowego odcinka trambuspasa, wprowadzone zostaną priorytety dla komunikacji miejskiej na kilku kolejnych skrzyżowaniach na trasie do Wilanowa. Dzięki nim czas przejazdu ma się nieco skrócić.

