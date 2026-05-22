Kościół przygotowuje wiernych na najgorsze. W parafiach tworzą się grupy obrony

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-22 9:01

Polski kościół planuje aktywniej angażować się we wspieranie lokalnych społeczności w razie zagrożenia. W parafiach tworzone są Parafialne Grupy Obrony Cywilnej, które będą nieść pomoc w trakcie kryzysów, w tym klęsk żywiołowych, awarii czy wojny. Inicjatywa ta, jak podkreślają duchowni, została zainspirowana doświadczeniami z Ukrainy.

Parafie organizują lokalną pomoc na czas kryzysu

Polskie parafie coraz chętniej angażują się w zadania wykraczające poza duszpasterstwo, skupiając się na przygotowaniu wiernych do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych. Reagując na rosnące obawy i wydarzenia z ubiegłych lat, przy kościołach powoływane są specjalne grupy odpowiedzialne za wsparcie i obronę cywilną. Ich zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom pomocy w przypadku wybuchu wojny, klęsk żywiołowych, poważnych awarii czy braku dostępu do kluczowych usług.

Parafialne Grupy Obrony Cywilnej gotowe do działania

Portal polskieradio24.pl donosi, że nowo powstające przy parafiach zespoły będą szkolone z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe. Grupy te składają się z wiernych o różnorodnych kompetencjach i doświadczeniu zawodowym, którzy tworzą specjalistyczne zespoły. W ramach tych struktur powoływane są między innymi sekcje:

  • medyczne,
  • zmotoryzowane,
  • zajmujące się wsparciem psychologicznym,
  • świadczące pomoc opiekuńczo-wychowawczą.

Wierni przechodzą szkolenia z zakresu obrony cywilnej

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski już wcześniej informował o udziale wiernych w zajęciach edukacyjnych i szkoleniach poświęconych tematyce obrony cywilnej. Działania te są realizowane we współpracy z Caritas Polska.

W projekt zaangażowała się również archidiecezja warszawska, która organizuje dla mieszkańców warsztaty z zakresu ochrony ludności cywilnej i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. Co ważne, program tych szkoleń jest przygotowywany w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pionierska grupa na Bemowie ruszyła do pracy

Za prekursora w tej dziedzinie uznaje się Parafialną Grupę Obrony Cywilnej, która funkcjonuje przy parafii św. Jana Pawła II w Warszawie na Bemowie. Zanim grupa przystąpiła do działań, jej organizatorzy przeprowadzili szczegółową analizę potencjalnych zagrożeń, które mogłyby wystąpić w ich lokalnej społeczności.

W strukturach tej grupy znaleźli się m.in. kierowcy oferujący transport chorych do szpitali, specjaliści gotowi nieść pomoc psychologiczną, a także wolontariusze wyznaczeni do opieki nad najmłodszymi i osobami starszymi.

Nasi wierni nie mają podstawowej wiedzy, jak się zachowywać w sytuacjach kryzysowych. Postanowiliśmy zatem nie czekać tylko przygotować plan i działać - powiedział proboszcz warszawskiej parafii ks. Sławomir Abramowski, cytuje portal polskieradio24.pl.

