Taco Hemingway na PGE Narodowym. Jak sprawnie dojechać i wrócić z koncertów? Utrudnienia w Warszawie

Taco Hemingway na PGE Narodowym - o której koncerty?

Taco Hemingway przejmie PGE Narodowy na aż dwa dni - 22 i 23 maja. Zgodnie z zaprezentowanym na stronie internetowej areny informatorem, bramy zostaną otwarte dla publiczności o godz. 17:00. Rozpoczęcie części artystycznej zaplanowano natomiast na godz. 20:00. Harmonogram może ulec lekkim przesunięciom.

Koncerty Taco Hemingwaya na Narodowym - utrudnienia w Warszawie (22-23.05.2026)

Organizacja wydarzeń o tak ogromnej skali spowoduje oczywiście utrudnienia w okolicach stadionu. W piątek i sobotę, w godz. 17:00-20:00 ograniczony zostanie wyjazd na Saską Kępę. Zakazy nie obejmą m.in. autobusów komunikacji miejskiej.

Jeśli policjanci zdecydują o zamknięciu Sokolej (od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego), autobusy linii: 102, 125 i 202 ruszą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, a 146 i 147 pojadą Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. W przypadku wyłączenia z ruchu Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego, autobusy linii: 102, 125 i 202 będą kursowały Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, 135 pojedzie Targową, a 146 i 147 - Al. Zieleniecką. Do tego w piątek linia E-1 ruszy do Centrum Nauki Kopernik (bez podjazdów do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy).

"W oba dni, ok. godz. 22:45 policjanci mogą zamknąć Al. Zieleniecką oraz Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 Al. Zieleniecką [...]. Przez Most Łazienkowski będą kursowały również autobusy linii zastępczej Z99, która połączy Rondo Wiatraczna z Pl. Narutowicza" - przekazali urzędnicy. Jak dodali, w tych okolicznościach na objazdy trafią linie tramwajowe: 7 (do Pl. Starynkiewicza i do pętli Wiatraczna), 9 (do Pl. Starynkiewicza i do Al. Zielenieckiej), 22 (do Pl. Starynkiewicza i do pętli Wiatraczna) oraz 74 (do Pl. Starynkiewicza i do Al. Zielenieckiej).

Taco Hemingway na PGE Narodowym w Warszawie - jak dojechać i wrócić do koncertów?

Stołeczny ratusz tradycyjnie zachęca, by na koncerty na PGE Narodowym dojechać komunikacją miejską, a przede wszystkim metrem na linii M2. Do dyspozycji uczestników wydarzeń będą też oczywiście autobusy, tramwaje oraz pociągi SKM i Kolei Mazowieckich.

Już po zakończeniu imprez ulicami ruszą dodatkowe autobusy na liniach: 138 (z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej), 509 (z Ronda Waszyngtona na Winnicę i na Gocław) oraz 517 (w stronę Zajezdni Kleszczowa z Pl. Trzech Krzyży). Poza tym metro na linii M2 pojedzie częściej. Więcej będzie również tramwajów na liniach: 9 (w obu kierunkach; na trasie Gocławek - Al. Waszyngtona - Al. Zieleniecka i na trasie skróconej P+R Al. Krakowska - Pl. Starynkiewicza) oraz 26 (w kierunku Rogalińskiej z Al. Zielenieckiej przez Targową i Wolską).

20

YUNGBLUD oddał hołd Ozzy’emu Osbourne’owi na koncercie w Warszawie!