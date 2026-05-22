Nocna prohibicja w Warszawie już od 1 czerwca. Oto najważniejsze zasady

Nocna prohibicja w całej Warszawie już od 1 czerwca

Dyskusje nad ograniczeniem dostępności alkoholu wywoływały dyskusje pomiędzy Warszawiakami, choć najbardziej burzliwe okazały się obrady samych radnych. Ostatecznie postawiono na "kompromis", który zakładał uruchomienie pilotażu na Pradze-Północ i w Śródmieściu 1 listopada 2025 roku. Zaplanowano przy tym, że od 1 czerwca 2026 roku podobne restrykcje obejmą już całą stolicę.

- Zgodnie z obietnicą, rozszerzamy z dniem 1 czerwca nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na całe miasto. Działające dotychczas ograniczenie w dwóch dzielnicach Warszawy udowodniło, że jest to działanie skutecznie poprawiające bezpieczeństwo. Dzięki pilotażowi jesteśmy też lepiej przygotowani na wdrożenie i egzekwowanie ograniczenia na terenie całego miasta. Decyzja w tej sprawie zapadła na sesji Rady Miasta ponad podziałami, co cieszy i za co dziękuję - mówił w marcu prezydent Rafał Trzaskowski.

Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie - w jakich godzinach? Wyjątki

Kioski, sklepy czy stacje paliw nie będą mogły sprzedawać alkoholu w Warszawie między godziną 22:00 a 6:00 rano. Celem wprowadzenia ograniczenia jest wyraźne zwiększenie poziomu spokoju na ulicach i zminimalizowanie nocnych incydentów zagrażających bezpieczeństwu. Jednocześnie zaznaczyć należy, że lokale gastronomiczne będą działały w tym zakresie bez zmian.

Przedstawiciele warszawskiego ratusza deklarują ciągłą analizę sytuacji po wprowadzeniu nowych zasad. Urzędnicy planują gromadzić uwagi od lokalnej społeczności oraz weryfikować policyjne statystyki dotyczące nocnych zdarzeń. Po roku ma zostać przygotowana "pełna ewaluacja programu".

"W dzielnicach, w których wprowadzono ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu, odnotowano wyraźne zmiany w liczbie zdarzeń wymagających interwencji służb. Najczęściej obserwowane efekty to spadek liczby nocnych interwencji, mniej wykroczeń związanych z alkoholem oraz mniejsza liczba zgłoszeń dotyczących zakłóceń porządku" - przekazali urzędnicy, wstępnie podsumowując pilotaż w dwóch dzielnicach. Z udostępnionych przez nich danych wynika, że liczba nocnych interwencji straży miejskiej spadła o ponad 15 proc., a liczba wykroczeń związanych z alkoholem - o ponad 30 proc. (w okresie od listopada 2025 do stycznia 2026, w porównaniu do okresu listopad 2024 - styczeń 2025).

