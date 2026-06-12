Gigantyczna wygrana w Lotto w Warszawie! Szczęśliwiec wydał 3 zł i będzie żył jak arabski szejk do końca życia!

Szóstka w Lotto. Rekordowa wygrana w Warszawie

Wygrana odnotowana 11 czerwca jest najwyższą w historii stolicy. Kwota blisko 30 milionów złotych plasuje się również w ścisłej czołówce największych wygranych Lotto w Polsce.

Szczęśliwe liczby, które przyniosły niemal 30 milionów złotych, to:

7, 14, 18, 31, 34, 39

Choć warszawski rekord został właśnie ustanowiony, krajowy rekord nadal należy do gracza ze Skrzyszowa. W marcu 2017 roku padła tam wygrana wynosząca aż 36 726 210,20 zł.

Gdzie znajduje się szczęśliwa kolektura?

Zwycięski kupon został zakupiony w punkcie LOTTO przy ulicy Gagarina 25/67 na warszawskim Mokotowie. To jedna z najpopularniejszych części stolicy, położona w pobliżu Łazienek Królewskich i licznie odwiedzana zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.

Autor: Google Street View/ Materiały prasowe

Jak grać w Lotto?

Lotto pozostaje najpopularniejszą grą liczbową w Polsce. Zasady są proste – wystarczy wytypować 6 liczb spośród 49 dostępnych.

Zakład kosztuje 3 zł, a liczby można wybrać samodzielnie lub zdać się na los i skorzystać z opcji „chybił trafił”. Istnieje również możliwość gry w systemie mieszanym, gdzie część liczb wskazuje gracz, a pozostałe dobierane są automatycznie.

Kupon można kupić w kolekturze, na stronie internetowej LOTTO lub za pośrednictwem oficjalnej aplikacji mobilnej.

Lotto Plus zwiększa szanse na dodatkowy milion

Za dodatkową złotówkę gracze mogą uruchomić opcję Lotto Plus. W takim przypadku te same liczby biorą udział w dodatkowym losowaniu, w którym główną wygraną jest 1 milion złotych.

Wielu graczy decyduje się również na zakup kuponów obejmujących kilka kolejnych losowań, aby nie przegapić żadnej szansy na wysoką wygraną.

Nie tylko Lotto. Padła też główna wygrana w Ekstra Pensji

Miniony tydzień okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla uczestników gier liczbowych. Główna wygrana padła także w Ekstra Pensji.

Osoba, która zagrała przez internet, zapewniła sobie nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. Łączna wartość takiej wygranej wynosi aż 1,2 miliona złotych.

Kolejne wielkie pieniądze już w grze

Emocje jeszcze nie opadły, a gracze już mogą myśleć o następnych losowaniach. W Eurojackpot do zdobycia jest nawet 190 milionów złotych, natomiast w najbliższym losowaniu Lotto do wygrania będzie gwarantowane 2 miliony złotych.

Historia z Mokotowa pokazuje, że czasem jeden kupon za kilka złotych wystarczy, by życie zmieniło się nie do poznania.