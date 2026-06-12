Gigantyczna wygrana w Lotto w Warszawie! Szczęśliwiec wydał 3 zł i będzie żył jak arabski szejk do końca życia!

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2026-06-12 12:04

To jedna z największych wygranych w historii Lotto i nowy rekord Warszawy. Gracz, który kupił kupon w kolekturze przy ul. Gagarina 25/67 na warszawskim Mokotowie, trafił „szóstkę” i zgarnął dokładnie 29 908 750,90 zł. Tak ogromna wygrana sprawiła, że szczęśliwiec dołączył do grona Lottomilionerów. Co ciekawe, zwycięski zakład został zawarty metodą „chybił trafił”, czyli liczby zostały wybrane losowo przez system.

Gigantyczna wygrana w Lotto w Warszawie! Szczęśliwiec wydał 3 zł i będzie żył jak arabski szejk do końca życia!
Autor: Diorkaz/ Shutterstock Gigantyczna wygrana w Lotto w Warszawie! Szczęśliwiec wydał 3 zł i będzie żył jak arabski szejk do końca życia!

Szóstka w Lotto. Rekordowa wygrana w Warszawie

Wygrana odnotowana 11 czerwca jest najwyższą w historii stolicy. Kwota blisko 30 milionów złotych plasuje się również w ścisłej czołówce największych wygranych Lotto w Polsce.

Szczęśliwe liczby, które przyniosły niemal 30 milionów złotych, to:

7, 14, 18, 31, 34, 39

Choć warszawski rekord został właśnie ustanowiony, krajowy rekord nadal należy do gracza ze Skrzyszowa. W marcu 2017 roku padła tam wygrana wynosząca aż 36 726 210,20 zł.

Gdzie znajduje się szczęśliwa kolektura?

Zwycięski kupon został zakupiony w punkcie LOTTO przy ulicy Gagarina 25/67 na warszawskim Mokotowie. To jedna z najpopularniejszych części stolicy, położona w pobliżu Łazienek Królewskich i licznie odwiedzana zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.

Szczęśliwa kolektura przy ul. Gagarina na warszawskim Mokotowie
Autor: Google Street View/ Materiały prasowe

Jak grać w Lotto?

Lotto pozostaje najpopularniejszą grą liczbową w Polsce. Zasady są proste – wystarczy wytypować 6 liczb spośród 49 dostępnych.

Zakład kosztuje 3 zł, a liczby można wybrać samodzielnie lub zdać się na los i skorzystać z opcji „chybił trafił”. Istnieje również możliwość gry w systemie mieszanym, gdzie część liczb wskazuje gracz, a pozostałe dobierane są automatycznie.

Kupon można kupić w kolekturze, na stronie internetowej LOTTO lub za pośrednictwem oficjalnej aplikacji mobilnej.

Lotto Plus zwiększa szanse na dodatkowy milion

Za dodatkową złotówkę gracze mogą uruchomić opcję Lotto Plus. W takim przypadku te same liczby biorą udział w dodatkowym losowaniu, w którym główną wygraną jest 1 milion złotych.

Wielu graczy decyduje się również na zakup kuponów obejmujących kilka kolejnych losowań, aby nie przegapić żadnej szansy na wysoką wygraną.

Nie tylko Lotto. Padła też główna wygrana w Ekstra Pensji

Miniony tydzień okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla uczestników gier liczbowych. Główna wygrana padła także w Ekstra Pensji.

Osoba, która zagrała przez internet, zapewniła sobie nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. Łączna wartość takiej wygranej wynosi aż 1,2 miliona złotych.

Kolejne wielkie pieniądze już w grze

Emocje jeszcze nie opadły, a gracze już mogą myśleć o następnych losowaniach. W Eurojackpot do zdobycia jest nawet 190 milionów złotych, natomiast w najbliższym losowaniu Lotto do wygrania będzie gwarantowane 2 miliony złotych.

Historia z Mokotowa pokazuje, że czasem jeden kupon za kilka złotych wystarczy, by życie zmieniło się nie do poznania.

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