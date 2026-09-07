Gigantyczny kot w centrum Warszawy. Nowa atrakcja bije rekordy

Wielki kot wyskakuje z ekranu w stolicy

Na ogromnym ekranie LED Warsaw STAGE umieszczonym w samym sercu Warszawy, przy ul. Emilii Plater (tuż obok galerii handlowej Złote Tarasy) od kilku dni wyświetlana jest niezwykła reklama kaemy dla zwierząt - przedstawia ona ogromnego kota zakradającego się w stronę tysięcy przechodniów mijających to miejsce każdego dnia.

Technologia 3D obecna w ekranie sprawia, że kot robi wrażenie nie tylko rozmiarami, ale też sprawia wrażenie jakby naprawdę polował na przechodniów i miał za chwilę wyskoczyć z LED-owej konstrukcji i dosłownie wskoczyć na ruchliwą ulicę.

Efekt jest piorunujący, co doskonale widać po liczbie wpisów na temat tej reklamy w sieci oraz filmików w social mediach.

Nowy ekran w centrum Warszawy robi wrażenie

Reklama z kotem obrazuje ogrom możliwości jaki posiada nowoczesny ekran, który na początku lipca pojawił się w centrum Warszawy. Zajmuje on narożniki budynku, co tylko pogłębia efekt trójwymiarowy.

Tego typu ekrany reklamowe są nieodłączną częścią centrów największych miast na świecie. Niemal każdy zna je z takich lokalizacji jak nowojorski Times Square, londyński Piccadilly Circus, czy tokijski Shinjuku (gdzie również wyświetlana jest podobna reklama z kotem). Teraz do grona największych aglomeracji miejskich wyposażonych w tego typu atrakcje dołączyła stolica Polski; a nam pozostaje czekać na kolejne zaskakujące pomysły na wykorzystanie tego miejsca w panoramie warszawskiego Śródmieścia.

Zobacz na zdjęciach, jak prezentuje się gigantyczny kot z ekranu w centrum Warszawy:

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