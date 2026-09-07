Gigantyczny kot w centrum Warszawy. Nowa atrakcja bije rekordy

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-07 13:24

W sercu Warszawy, przy ulicy Emilii Plater, pojawiła się nowa, spektakularna atrakcja, która już podbija internet. Na ogromnym ekranie LED Warsaw STAGE w technologii 3D wyświetlana jest reklama przedstawiająca gigantycznego kota. Zwierzę sprawia wrażenie, jakby zaraz miało wyskoczyć z konstrukcji prosto na ruchliwą ulicę, wywołując zachwyt i bijąc rekordy popularności w mediach społecznościowych.

Wielki kot wyskakuje z ekranu w stolicy

Na ogromnym ekranie LED Warsaw STAGE umieszczonym w samym sercu Warszawy, przy ul. Emilii Plater (tuż obok galerii handlowej Złote Tarasy) od kilku dni wyświetlana jest niezwykła reklama kaemy dla zwierząt - przedstawia ona ogromnego kota zakradającego się w stronę tysięcy przechodniów mijających to miejsce każdego dnia. 

Technologia 3D obecna w ekranie sprawia, że kot robi wrażenie nie tylko rozmiarami, ale też sprawia wrażenie jakby naprawdę polował na przechodniów i miał za chwilę wyskoczyć z LED-owej konstrukcji i dosłownie wskoczyć na ruchliwą ulicę.

Efekt jest piorunujący, co doskonale widać po liczbie wpisów na temat tej reklamy w sieci oraz filmików w social mediach. 

Nowy ekran w centrum Warszawy robi wrażenie

Reklama z kotem obrazuje ogrom możliwości jaki posiada nowoczesny ekran, który na początku lipca pojawił się w centrum Warszawy. Zajmuje on narożniki budynku, co tylko pogłębia efekt trójwymiarowy. 

Tego typu ekrany reklamowe są nieodłączną częścią centrów największych miast na świecie. Niemal każdy zna je z takich lokalizacji jak nowojorski Times Square, londyński Piccadilly Circus, czy tokijski Shinjuku (gdzie również wyświetlana jest podobna reklama z kotem). Teraz do grona największych aglomeracji miejskich wyposażonych w tego typu atrakcje dołączyła stolica Polski; a nam pozostaje czekać na kolejne zaskakujące pomysły na wykorzystanie tego miejsca w panoramie warszawskiego Śródmieścia. 

Zobacz na zdjęciach, jak prezentuje się gigantyczny kot z ekranu w centrum Warszawy:

Kot na ekranie reklamowym LED Warsaw STAGE na wieżowcu Skylight
Galeria zdjęć 12
FB: Zabudują zielony skwer w centrum Warszawy! Na jego miejscu powstanie kamienica
Tokio
Złote Tarasy