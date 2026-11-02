Grób Daniela Sztybera na Starych Powązkach przyciąga tłumy. 35-letni Polak poległ w Ukrainie

Grób Daniela Sztybera na warszawskich Starych Powązkach

Przechodnie idący jedną z głównych alei zabytkowego cmentarza na Starych Powązkach mogą dostrzec nietypowy, współczesny pomnik, który wyraźnie odróżnia się od tradycyjnych mogił. Uwagę przykuwa nie tylko sama forma architektoniczna oraz spora wielkość obiektu, ale także umieszczone na nim fotografie ukazujące młodego mężczyznę w żołnierskim umundurowaniu.

Jest to miejsce spoczynku 35-letniego Daniela Sztybera, który służył w szeregach Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy. Jako polski ochotnik brał udział w działaniach wojennych w Ukrainie i poległ na froncie 25 listopada 2022 roku.

Detale umieszczone na pomniku wywołują duże emocje, ponieważ znajdują się tam fotografie ukazujące różne okresy z życia Sztybera oraz poruszający wiersz od jego ojca i najbliższych krewnych. Uwagę zwraca również wiązanka w ukraińskich barwach narodowych, co dowodzi, że wschodni sąsiedzi Polski pamiętają o bohaterskiej postawie Polaka walczącego o ich niepodległość.

Dodatkowo na płycie nagrobnej umieszczono utwór autorstwa Zbigniewa Herberta, a także noty informacyjne o pochowanym w kilku obcych językach.

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Jak zginął Daniel Sztyber podczas wojny w Ukrainie

Do tragicznej śmierci Daniela Sztybera doszło podczas starć z wojskami rosyjskimi w okolicach Ługańska. Polski ochotnik brał tam udział w misji zwiadowczej, w trakcie której śmiertelnie ranił go wybuch miny-pułapki.

Według informacji biograficznych opublikowanych w internecie, Sztyber należał do Bractwa Kurkowego oraz Fundacji Żołnierzy AK. Spełniał się również jako ratownik medyczny oraz instruktor strzelectwa bojowego i sportowego, a ponadto uprawiał wspinaczkę wysokogórską, nurkowanie i skoki spadochronowe.

Pamięć o poległym rodaku jest wciąż żywa wśród Polaków, czego dowodem były liczne kwiaty i zapalone znicze widoczne na pomniku 2 listopada. Przechodnie regularnie zatrzymywali się w tym miejscu na chwilę cichej refleksji.