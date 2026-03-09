Grób Katarzyny Stoparczyk kryje wzruszające detale. Spoczywa tuż obok legendy polskiej muzyki

Okoliczności tragicznego wypadku Katarzyny Stoparczyk

Minęło właśnie sześć miesięcy od dramatycznego zdarzenia, które wstrząsnęło polskimi mediami. Odejście zaledwie 55-letniej dziennikarki było jednym z najsmutniejszych pożegnań w rodzimym show-biznesie w 2025 roku, obfitującym w wiele bolesnych strat dla polskiej kultury.

Do tragicznego w skutkach zderzenia doszło 5 września ubiegłego roku na terenie podkarpackiej miejscowości Jeżowe. Dziennikarka wracała z festiwalu odbywającego się w Stalowej Woli i zmierzała do Katowic na tamtejszy Kongres Kobiet, kiedy doszło do wypadku z udziałem dwóch aut osobowych. W wyniku odniesionych obrażeń odeszli pasażerowie obu pojazdów, a bezpośrednim powodem utraty życia uwielbianej prezenterki były rozległe obrażenia narządów wewnętrznych. Kilka miesięcy później w placówce medycznej zmarł także 61-letni mężczyzna kierujący drugim samochodem.

Dokładne przyczyny tej drogowej katastrofy wciąż pozostają niejasne, dlatego odpowiednie służby kontynuują dochodzenie. Śledczy czekają obecnie na specjalistyczne opinie biegłych, które pozwolą ostatecznie zrekonstruować przebieg fatalnego, wrześniowego zdarzenia na podkarpackiej trasie.

Mogiła Katarzyny Stoparczyk na Powązkach. Wyjątkowe sąsiedztwo

Nagłe odejście znanej prezenterki wywołało ogromne poruszenie wśród tysięcy Polaków. Dziennikarka zbudowała swoją niesamowitą popularność przede wszystkim dzięki niespotykanej empatii i naturalności, którą wykazywała podczas autorskich wywiadów z dziećmi. Jej unikalne podejście do najmłodszych rozmówców na zawsze zapisało się w historii polskich mediów.

Swoje wybitne zdolności dziennikarskie rozwijała na wielu polach, tworząc formaty zarówno dla telewizji, jak i w przestrzeni internetowej. Prawdziwym domem prezenterki było jednak Polskie Radio, a dokładniej jego Program Trzeci, z którym współpracowała zawodowo przez wiele długich i owocnych lat.

Działalność zmarłej gwiazdy obejmowała również rynek wydawniczy. Zostawiła po sobie kilka książek, w których przybliżała czytelnikom barwne sylwetki Franciszka Pieczki oraz Stanisława Tyma.

Jej wyjątkowy kunszt operowania językiem polskim doceniono oficjalnie kilka lat temu. W 2018 roku odebrała zaszczytny Tytuł Mistrza Mowy Polskiej w kategorii Vox Populi.

Nikogo nie powinien więc zaskakiwać fakt, że miejsce spoczynku prezenterki na warszawskich Powązkach Wojskowych nieustannie tonie w zniczach od wiernych słuchaczy. Pamięć o jej dorobku jest tam niezwykle widoczna, ponieważ odwiedzający często zostawiają na grobie symboliczne przedmioty. Wśród nich można dostrzec dziecięce maskotki oraz charakterystyczną atrapę mikrofonu przypominającą o jej karierze w radiowej Trójce.

Uwagę zwraca również samo położenie mogiły na terenie stołecznej nekropolii. Grób ulokowano w ustronnym i bardzo cichym sektorze na tyłach cmentarza, gdzie tuż obok pochowano inną wielką legendę rodzimego show-biznesu. Sąsiadką dziennikarki jest zmarła w 2018 roku ikona polskiej sceny muzycznej, Kora.

Poniżej prezentujemy wyjątkowe zdjęcia prosto z warszawskiego cmentarza. Wykonane kadry dokumentują obecny wygląd miejsca spoczynku Katarzyny Stoparczyk dokładnie w sześć miesięcy po tamtych dramatycznych wydarzeniach na podkarpackiej drodze.

Grób Katarzyny Stoparczyk w Warszawie pół roku po śmierci:

