Wypadek pod Warszawą. Jedna osoba w szpitalu po czołowym zderzeniu

Groźne zdarzenie drogowe w niewielkiej miejscowości pod Warszawą.

Dwa samochody osobowe zderzyły się ze sobą czołowo.

Poszkodowana pacjentka trafiła pod opiekę lekarzy, a mundurowi analizują ślady.

Jechał na czołowe zderzenie z wiceministrem. Pruł A1 pod prąd

Wypadek drogowy w Umiastowie. Zderzenie dwóch aut

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 8 marca, późnym popołudniem. Na ulicy Umiastowskiej doszło do groźnego incydentu, w którym brały udział volkswagen golf oraz mazda. Bezpośrednio po zderzeniu na lokalną drogę wezwano liczne siły ratunkowe.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoba prowadząca volkswagena nie opanowała auta na zakręcie. Pojazd zjechał z wyznaczonego toru i z impetem wpadł na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo uderzył w prawidłowo jadącą maszynę.

Ranna pasażerka golfa trafiła do szpitala

Siła uderzenia była potężna, dlatego na miejsce zadysponowano kilka specjalistycznych załóg pogotowia ratunkowego oraz liczne zastępy strażackie.

Medycy opatrzyli kilka poturbowanych osób bezpośrednio na drodze. Ostatecznie zdecydowano, że pasażerka volkswagena golfa musi zostać przewieziona do szpitala. Jak ustalił Miejski Reporter, pacjentka jest w stanie stabilnym.

W działaniach operacyjnych uczestniczyło łącznie pięć zastępów strażackich, dwie karetki i policja. Z powodu konieczności ratowania zdrowia oraz usuwania zniszczonych aut, ulica Umiastowska została całkowicie zablokowana dla kierowców na długi czas.

Pracujący na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili badanie alkomatem. Testy jednoznacznie dowiodły, że prowadzący volkswagena i mazdę byli trzeźwi, a policja potwierdziła ich uprawnienia do jazdy. Obecnie trwają intensywne czynności, które pomogą dokładnie zrekonstruować przebieg tego wypadku.

Źródło: Miejski Reporter