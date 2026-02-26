Groby mistrzów olimpijskich na Powązkach. Tutaj spoczywają legendy

2026-02-26 14:33

Cmentarz Wojskowy na Powązkach to miejsce spoczynku nie tylko bohaterów walk o wolność, ale również panteon najwybitniejszych postaci polskiego sportu. Znajdziemy tu groby legend, które przez lata dostarczały kibicom wielkich wzruszeń. W tej warszawskiej nekropolii pochowano takie ikony jak Irena Szewińska, Jerzy Kulej czy Kamila Skolimowska. Prezentujemy zdjęcia ich nagrobków.

Polskie legendy sportu na Cmentarzu Wojskowym

Polskie środowisko sportowe wciąż żyje wydarzeniami, które miały miejsce podczas zakończonych w ubiegłą niedzielę zimowych igrzysk w Mediolanie oraz Cortina d’Ampezzo. Atmosfera olimpijskiej rywalizacji zawsze skłania do refleksji i przywołania pamięci o dawnych mistrzach, którzy odeszli już na wieczną wartę. W naszym kraju miejscem szczególnym dla historii sportu jest warszawski Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie spoczywa liczne grono zawodników, którzy swoimi osiągnięciami zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach igrzysk.

Dla kibiców spacer alejkami tej nekropolii jest okazją do sentymentalnej podróży i odwiedzenia grobów gwiazd minionych dekad. To właśnie ci ludzie dostarczali nam niezapomnianych emocji i budowali poczucie narodowej dumy na arenach międzynarodowych.

Lista słynnych olimpijczyków pochowanych w Warszawie

Oto zestawienie wybitnych postaci polskiego sportu, które znalazły miejsce wiecznego spoczynku na powązkowskiej nekropolii:

  • Kazimierz Deyna (1947–1989) – genialny piłkarz i reprezentant kraju, który w 1972 roku w Monachium sięgnął wraz z drużyną po złoto olimpijskie.
  • Janusz Gortat (1948–2023) – pięściarz, dwukrotny zdobywca brązowego medalu na igrzyskach (Monachium 1972, Montreal 1976).
  • Kazimierz Górski (1921–2006) – legendarny trener i selekcjoner piłkarskiej kadry - mistrzów z 1972 roku oraz wicemistrzów z 1976 roku.
  • Józef Grudzień (1939–2017) – bokser, mistrz olimpijski z Tokio (1964) oraz srebrny medalista z Meksyku (1968).
  • Teodor Kocerka (1927–1999) – wioślarz, który dwukrotnie wywalczył brązowy krążek olimpijski (1952, 1960).
  • Władysław Komar (1940–1998) – lekkoatleta specjalizujący się w pchnięciu kulą, mistrz igrzysk w Monachium w 1972 roku.
  • Elżbieta Krzesińska (1934–2015) – lekkoatletka, wybitna w skoku w dal, złota medalistka z Melbourne (1956) i srebrna z Rzymu (1960).
  • Zdzisław Krzyszkowiak (1929–2003) – biegacz długodystansowy, mistrz olimpijski z Rzymu (1960).
  • Jerzy Kulej (1940–2012) – ikona boksu, dwukrotny mistrz olimpijski (Tokio 1964, Meksyk 1968).
  • Zbigniew Pacelt (1951–2021) – wszechstronny sportowiec (pływanie, pięciobój), olimpijczyk, a później działacz i polityk.
  • Ryszard Parulski (1938–2017) – szermierz, medalista igrzysk.
  • Jadwiga Polasik (1956–2016) – szermierka i paraolimpijka, zdobywczyni trzech złotych medali w Sydney (2000) oraz srebra w Atlancie (1996).
  • Andrzej Pstrokoński (1936–2022) – koszykarz, olimpijczyk, trener kadry narodowej oraz polityk.
  • Elwira Seroczyńska (1931–2004) – łyżwiarka szybka, srebrna medalistka igrzysk w Squaw Valley (1960).
  • Kamila Skolimowska (1982–2009) – mistrzyni olimpijska w rzucie młotem z Sydney (2000).
  • Jan Szczepański (1939–2017) – bokser wagi lekkiej, mistrz olimpijski z Monachium (1972).
  • Irena Szewińska (1946–2018) – najwybitniejsza polska lekkoatletka, siedmiokrotna medalistka olimpijska (3 złota, 2 srebra, 2 brązy) na igrzyskach od Tokio po Montreal.
  • Tadeusz Ślusarski (1950–1998) – tyczkarz, mistrz olimpijski z Montrealu (1976) i wicemistrz z Moskwy (1980).
  • Witold Woyda (1939–2008) – florecista, podwójny złoty medalista z Monachium (1972), posiadacz łącznie czterech medali olimpijskich.
  • Wojciech Zabłocki (1930–2020) – szablista, trzykrotny medalista olimpijski, a także ceniony architekt.
  • Bogusław Zych (1951–1995) – szermierz, florecista, medalista olimpijski.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii, w której znajdują się zdjęcia nagrobków niektórych wymienionych wyżej legend polskiego sportu.

Nagrobek Kamili Skolimowskiej
