Groby mistrzów olimpijskich na Powązkach. Tutaj spoczywają legendy

Polskie legendy sportu na Cmentarzu Wojskowym

Polskie środowisko sportowe wciąż żyje wydarzeniami, które miały miejsce podczas zakończonych w ubiegłą niedzielę zimowych igrzysk w Mediolanie oraz Cortina d’Ampezzo. Atmosfera olimpijskiej rywalizacji zawsze skłania do refleksji i przywołania pamięci o dawnych mistrzach, którzy odeszli już na wieczną wartę. W naszym kraju miejscem szczególnym dla historii sportu jest warszawski Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie spoczywa liczne grono zawodników, którzy swoimi osiągnięciami zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach igrzysk.

Dla kibiców spacer alejkami tej nekropolii jest okazją do sentymentalnej podróży i odwiedzenia grobów gwiazd minionych dekad. To właśnie ci ludzie dostarczali nam niezapomnianych emocji i budowali poczucie narodowej dumy na arenach międzynarodowych.

Lista słynnych olimpijczyków pochowanych w Warszawie

Oto zestawienie wybitnych postaci polskiego sportu, które znalazły miejsce wiecznego spoczynku na powązkowskiej nekropolii:

Kazimierz Deyna (1947–1989) – genialny piłkarz i reprezentant kraju, który w 1972 roku w Monachium sięgnął wraz z drużyną po złoto olimpijskie.

Janusz Gortat (1948–2023) – pięściarz, dwukrotny zdobywca brązowego medalu na igrzyskach (Monachium 1972, Montreal 1976).

Kazimierz Górski (1921–2006) – legendarny trener i selekcjoner piłkarskiej kadry - mistrzów z 1972 roku oraz wicemistrzów z 1976 roku.

Józef Grudzień (1939–2017) – bokser, mistrz olimpijski z Tokio (1964) oraz srebrny medalista z Meksyku (1968).

Teodor Kocerka (1927–1999) – wioślarz, który dwukrotnie wywalczył brązowy krążek olimpijski (1952, 1960).

Władysław Komar (1940–1998) – lekkoatleta specjalizujący się w pchnięciu kulą, mistrz igrzysk w Monachium w 1972 roku.

Elżbieta Krzesińska (1934–2015) – lekkoatletka, wybitna w skoku w dal, złota medalistka z Melbourne (1956) i srebrna z Rzymu (1960).

Zdzisław Krzyszkowiak (1929–2003) – biegacz długodystansowy, mistrz olimpijski z Rzymu (1960).

Jerzy Kulej (1940–2012) – ikona boksu, dwukrotny mistrz olimpijski (Tokio 1964, Meksyk 1968).

Zbigniew Pacelt (1951–2021) – wszechstronny sportowiec (pływanie, pięciobój), olimpijczyk, a później działacz i polityk.

Ryszard Parulski (1938–2017) – szermierz, medalista igrzysk.

Jadwiga Polasik (1956–2016) – szermierka i paraolimpijka, zdobywczyni trzech złotych medali w Sydney (2000) oraz srebra w Atlancie (1996).

Andrzej Pstrokoński (1936–2022) – koszykarz, olimpijczyk, trener kadry narodowej oraz polityk.

Elwira Seroczyńska (1931–2004) – łyżwiarka szybka, srebrna medalistka igrzysk w Squaw Valley (1960).

Kamila Skolimowska (1982–2009) – mistrzyni olimpijska w rzucie młotem z Sydney (2000).

Jan Szczepański (1939–2017) – bokser wagi lekkiej, mistrz olimpijski z Monachium (1972).

Irena Szewińska (1946–2018) – najwybitniejsza polska lekkoatletka, siedmiokrotna medalistka olimpijska (3 złota, 2 srebra, 2 brązy) na igrzyskach od Tokio po Montreal.

Tadeusz Ślusarski (1950–1998) – tyczkarz, mistrz olimpijski z Montrealu (1976) i wicemistrz z Moskwy (1980).

Witold Woyda (1939–2008) – florecista, podwójny złoty medalista z Monachium (1972), posiadacz łącznie czterech medali olimpijskich.

Wojciech Zabłocki (1930–2020) – szablista, trzykrotny medalista olimpijski, a także ceniony architekt.

– szablista, trzykrotny medalista olimpijski, a także ceniony architekt. Bogusław Zych (1951–1995) – szermierz, florecista, medalista olimpijski.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii, w której znajdują się zdjęcia nagrobków niektórych wymienionych wyżej legend polskiego sportu.

