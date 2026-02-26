Szokujące odkrycie w domu jednorodzinnym. Urządzili sobie profesjonalne laboratorium mefedronu!

Laboratorium mefedronu w domu jednorodzinnym

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej we współpracy z ukraińską policją narkotykową namierzyli dom jednorodzinny w Warszawie, który sprytnie został zaadaptowany na laboratorium. Przy wsparciu policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji mundurowi w czwartek, 19 lutego, weszli do budynku przy ul. Edisona i oniemieli. Z zewnątrz zwykły dom mieszkalny. Niewyróżniający się szczególnie wśród sąsiedztwa. W środku - w pełni wyposażona linia do produkcji narkotyków!

- Wewnątrz udało się zabezpieczyć zarówno gotowy mefedron w płynnej, krystalicznej i sproszkowanej postaci, jak i na końcowym etapie jego produkcji podczas trwającego procesu wytwarzania następnych jego partii. Łącznie zabezpieczono blisko 18 kg wysokiej jakości tego syntetyku, a także kilkaset litrów odczynników i prekursorów chemicznych - przekazała mjr SG Dagmara Bielec, rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Narkotyki warte miliony

W wyniku akcji przestępcy zostali pozbawieni milionowego wręcz zysku, ponieważ szacunkowa wartość tylko gotowych do wprowadzenia na rynek narkotyków wyniosła 1,5 mln złotych. Kolejne potencjalne zyski, to środki, które mogli uzyskać z będących w trakcie produkcji substancji zabronionych.

Z ustaleń śledczych wynika, że syntetyczne narkotyki produkowane w Wawrze miały trafić na rynek krajowy oraz na Ukrainę.

Ukraińcy zatrzymani

Na miejscu akcji służb zatrzymano dwóch tzw. chemików. To obywatele Ukrainy w wieku 26 i 32 lat, legitymujący się niemieckimi tytułami pobytowymi. - Obaj zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe, gdzie przedstawiono im zarzuty wytworzenia znacznych ilości substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy - poinformowała mjr SG Dagmara Bielec.

