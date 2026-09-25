Groził nożem i okradał bezbronnych ludzi. 39-latek trafił do aresztu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-25 9:18

Miał wybierać osoby nieporadne życiowo i zabierać im pieniądze oraz cenne przedmioty. Podczas napadów groził nożem, a jednego z rozbojów przeprowadził na stacji paliw. Policjanci zatrzymali 39-latka z Białobrzegów, który najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.

Zaatakowali mężczyznę nożem. Policja zatrzymała dwie osoby
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  • Do serii przestępstw doszło od sierpnia do września tego roku.
  • Podejrzany groził ludziom nożem i zabierał ich pieniądze oraz rzeczy.
  • Łączna wartość skradzionych przedmiotów przekroczyła 4500 zł.
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Nożem groził ludziom, zabierał im pieniądze

Białobrzescy policjanci zatrzymali 39-latka w poniedziałek, 21 września. Mężczyzna jest podejrzany o kilka rozbojów i kradzieży, do których dochodziło na terenie miasta od sierpnia do września 2026 roku. Z ustaleń policjantów wynika, że podczas napadów używał noża i groził pokrzywdzonym pozbawieniem życia. Jego ofiarami były osoby nieporadne życiowo. Zabierał im pieniądze, które często stanowiły ich jedyne środki do życia. Jeden z rozbojów przeprowadził na stacji paliw. Ukradziono także hulajnogę elektryczną. Łączna wartość skradzionych przedmiotów przekroczyła 4500 zł.

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Policja zebrała dowody

Funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy, który wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez 39-latka zarzucanych mu czynów. Mężczyzna był już wcześniej karany za inne przestępstwa. Materiały zebrane przez białobrzeskich policjantów przekazano do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, która prowadzi śledztwo.

3 miesiące aresztu. Grozi mu 20 lat więzienia

W środę, na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 39-latka tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, jakim jest nóż, grozi mu od 3 do 20 lat więzienia.

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