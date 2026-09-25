Groził nożem i okradał bezbronnych ludzi. 39-latek trafił do aresztu

Do serii przestępstw doszło od sierpnia do września tego roku.

Podejrzany groził ludziom nożem i zabierał ich pieniądze oraz rzeczy.

Łączna wartość skradzionych przedmiotów przekroczyła 4500 zł.

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Nożem groził ludziom, zabierał im pieniądze

Białobrzescy policjanci zatrzymali 39-latka w poniedziałek, 21 września. Mężczyzna jest podejrzany o kilka rozbojów i kradzieży, do których dochodziło na terenie miasta od sierpnia do września 2026 roku. Z ustaleń policjantów wynika, że podczas napadów używał noża i groził pokrzywdzonym pozbawieniem życia. Jego ofiarami były osoby nieporadne życiowo. Zabierał im pieniądze, które często stanowiły ich jedyne środki do życia. Jeden z rozbojów przeprowadził na stacji paliw. Ukradziono także hulajnogę elektryczną. Łączna wartość skradzionych przedmiotów przekroczyła 4500 zł.

Policja zebrała dowody

Funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy, który wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez 39-latka zarzucanych mu czynów. Mężczyzna był już wcześniej karany za inne przestępstwa. Materiały zebrane przez białobrzeskich policjantów przekazano do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, która prowadzi śledztwo.

3 miesiące aresztu. Grozi mu 20 lat więzienia

W środę, na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 39-latka tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, jakim jest nóż, grozi mu od 3 do 20 lat więzienia.