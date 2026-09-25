Rozdali tysiące darmowych posiłków i naprawili setki rowerów podczas wyjątkowej akcji w Warszawie

Bezpłatny serwis rowerowy pomógł setkom warszawiaków

Jednym z najważniejszych punktów programu był Mobilny Serwis Rowerowy, który działał przez pełne siedem dni. Specjaliści pomagali przygotować jednoślady do bezpiecznej jazdy w nadchodzących, chłodniejszych miesiącach. Chętnych nie brakowało, a mechanicy mieli ręce pełne roboty.

W trakcie trwania akcji serwisanci zadbali o ponad 500 rowerów. Zakres prac obejmował między innymi:

szybkie i drobne regulacje hamulców oraz przerzutek,

bardziej wymagające naprawy i eliminowanie podstawowych usterek,

przekazywanie praktycznych wskazówek dotyczących codziennej konserwacji sprzętu.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu warszawiacy mogą teraz bezpieczniej i wygodniej podróżować ekologicznymi środkami transportu.

Tysiące śniadań dla osób wybierających ekologiczne podróże

Aby umilić poranny dojazd do pracy i szkoły, organizatorzy przygotowali miłą niespodziankę w postaci rowerowych śniadań. Przez wszystkie dni robocze akcji cykliści byli częstowani darmowymi pakietami żywnościowymi. Akcja ta miała być formą podziękowania za to, że mieszkańcy wybierają zdrowy i przyjazny dla środowiska transport.

Kulminacja wydarzeń nastąpiła podczas Międzynarodowego Dnia bez Samochodu. Tego dnia rowerzyści mogli liczyć nie tylko na poranny poczęstunek, ale również na specjalnie przygotowane popołudniowe przekąski. Łącznie w ciągu pięciu dni trwania akcji rozdano aż 1200 pakietów śniadaniowych, co wywołało uśmiech na twarzach wielu podróżnych.

Plenerowe kino rowerowe przyciągnęło tłumy widzów

Ciekawym urozmaiceniem tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności były wydarzenia kulturalne. We współpracy z Fundacją Proces Ciągły, która odpowiada za międzynarodowy festiwal Bike Days, zorganizowano pokaz w ramach Platformy Filmów Rowerowych. Wydarzenie odbyło się w sobotę 19 września 2026 roku o godzinie 21:30 na skwerze Batalionu Harcerskiego AK Wigry przed Kinem Muranów. Widzowie mieli okazję obejrzeć osiem produkcji konkursowych.

Znakomita pogoda sprawiła, że plenerowy pokaz zgromadził komplet publiczności. Podczas wydarzenia przyznano dwie kluczowe nagrody:

Nagrodę publiczności otrzymał teledysk pod tytułem Mammil rock, prezentujący pełną humoru opowieść o dojrzałym mężczyźnie, który mimo słabszej kondycji czerpie ogromną radość ze swojej kolarskiej pasji.

otrzymał teledysk pod tytułem Mammil rock, prezentujący pełną humoru opowieść o dojrzałym mężczyźnie, który mimo słabszej kondycji czerpie ogromną radość ze swojej kolarskiej pasji. Nagrodę jury zdobył film pod tytułem Trasa wasza, zrealizowany podczas wymagających zawodów Ultralajkonik, który pokazuje ekstremalny wysiłek fizyczny i psychiczny zawodników na tle malowniczej karpackiej przyrody.

Wszystkie te inicjatywy pokazały, jak silna i zorganizowana jest społeczność miłośników jednośladów w Warszawie oraz jak dynamicznie rozwija się kultura zrównoważonej mobilności w stolicy.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe