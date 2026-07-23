Grzybiarze ruszyli do lasów. Wiadra i kosze są pełne, a jeden z nich wywiózł okazy na taczce!

Sezon grzybowy rozpoczęty. Ludzie publikują zdjęcia zbiorów

Choć poszukiwania grzybów tradycyjnie kojarzą się z jesienią, tak naprawdę prawdziwe zbiory ruszają już wczesnym latem, gdy po ciepłych dniach i ulewach w lasach wyrastają pierwsze okazy. Lipiec bywa dla zbieraczy niezwykle łaskawy, pod warunkiem odpowiednio wilgotnej aury. To właśnie teraz można natrafić na szlachetne prawdziwki słynące ze świetnego smaku, a także na kurki rosnące w sporych skupiskach. Leśne poszycie obradza też w uwielbiane podgrzybki, maślaki preferujące lasy iglaste oraz rozmaite koźlarze, w tym babki i te o czerwonych kapeluszach.

Internet pęka w szwach od zdjęć udostępnianych przez dumnych zbieraczy. Na profilu Grzybiarzwlesie pan Damian, miłośnik leśnych wędrówek z Wielkopolski, pochwalił się plonami z 20 lipca. Mężczyzna zaprezentował aż trzy pełne kosze różnorodnych gatunków, a do tego... znalezione poroże jelenia! W komentarzach pod jego postem natychmiast zaroiło się od fotografii innych internautów, chwalących się swoimi mniejszymi i większymi sukcesami z tego sezonu.

Zbiory nie zawsze lądują w wiklinowych koszach. Czasami grzybiarze wykorzystują plastikowe wiadra, zwykłe reklamówki albo wynoszą okazy po prostu w dłoniach. Z kolei pewien mieszkaniec Chłopkowa w gminie Platerów (woj. mazowieckie) wywiózł z lasu zbiory na wypełnionej po same brzegi taczce!

Lasy Państwowe przypominają o zakazach

Planując wyjście do lasu, należy pamiętać, że choć zbieranie grzybów w Polsce jest darmowe i z reguły nielimitowane, to nie każdy teren jest do tego przeznaczony. Lasy Państwowe przypominają o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów.

„Nie wolno ich zbierać w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu: na uprawach do 4 m wysokości, w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych, w ostojach zwierzyny. Nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych. Rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe”

Złamanie tego zakazu wiąże się z mandatem, który może wynieść do 500 złotych. Oprócz tego, za niszczenie leśnego poszycia lub zrywanie gatunków objętych ochroną, sprawa może trafić do sądu, a tam grzywny sięgają nawet 5000 złotych.

Bezpieczne grzybobranie. Apel policji

Tradycyjnie policja wydaje komunikaty dotyczące bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek. Odpowiednie przygotowanie to klucz do uniknięcia kłopotów. Mazowieccy funkcjonariusze przygotowali listę najważniejszych zasad:

Zostaw informację bliskim (przed wyjściem powiedz domownikom, dokąd idziesz i kiedy planujesz powrót)

(przed wyjściem powiedz domownikom, dokąd idziesz i kiedy planujesz powrót) Nie idź sam, jeśli chorujesz przewlekle

Wybieraj się do lasu w towarzystwie (w grupie łatwiej o orientację w terenie i wzajemną pomoc)

(w grupie łatwiej o orientację w terenie i wzajemną pomoc) Zapamiętuj punkty orientacyjne (zwracaj uwagę na detale, np. słupki oddziałowe, które ułatwią powrót)

(zwracaj uwagę na detale, np. słupki oddziałowe, które ułatwią powrót) Chodź tylko po znajomym terenie i trzymaj się wyznaczonych dróg oraz ścieżek

Zadbaj o właściwy ubiór (postaw na jaskrawe, dobrze widoczne ciuchy oraz ciepłą odzież, szczególnie o poranku)

(postaw na jaskrawe, dobrze widoczne ciuchy oraz ciepłą odzież, szczególnie o poranku) Miej przy sobie telefon komórkowy (koniecznie sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana!)

(koniecznie sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana!) Pilnuj dzieci i seniorów (nie trać z oczu najmłodszych ani osób starszych, z którymi jesteś w lesie - moment nieuwagi wystarczy, by ktoś się zgubił. Warto zaopatrzyć ich w lokalizatory GPS, np. w formie opasek)

(nie trać z oczu najmłodszych ani osób starszych, z którymi jesteś w lesie - moment nieuwagi wystarczy, by ktoś się zgubił. Warto zaopatrzyć ich w lokalizatory GPS, np. w formie opasek) Do koszyka wkładaj wyłącznie znane gatunki (jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zostaw grzyb w lesie!)

Jeśli mimo ostrożności zgubisz drogę, natychmiast skontaktuj się z policją! Próbuj kierować się w stronę najbliższej szosy, co znacznie ułatwi odnalezienie. W przypadku samodzielnego powrotu do domu, bezwzględnie powiadom o tym służby, by nie angażować niepotrzebnie ludzi i sprzętu w poszukiwania.

Sonda Zbierasz grzyby? tak nie czasami