Wielki powrót pasażerów na „eSeŁkę”

Świetne wiadomości dla pasażerów pociągów osobowych. W środę, 22 lipca Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły podpisanie umowę na modernizację linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice – Czachówek Wschodni. Wartość kontraktu wynosi ok. 1 mld 199 mln zł netto (1 mld 475 mln zł brutto).

Popularna „eSeŁka” ma dzięki tym pracom znowu gościć regularny ruch pasażerski na wskazanym odcinku. Ostatni raz pociągi osobowe kursowały na części tej trasy w 2010 roku.

Inwestycja na około 64-kilometrowym odcinku Skierniewice – Czachówek Wschodni znacząco poprawi parametry eksploatacyjne trasy. Prace obejmą m.in. modernizację torów, rozjazdów i sieci trakcyjnej, a także budowę nowej nastawni, przebudowę trzech stacji kolejowych, odbudowę sześciu przystanków osobowych oraz budowę i przebudowę łącznie 87 obiektów inżynieryjnych.

Przebudowane zostaną następujące stacje (wszystkie na terenie województwa mazowieckiego):

Puszcza Mariańska,

Mszczonów (w ramach modernizacji powstaną tam dwa nowe perony wyposażone w dynamiczną informację pasażerską, ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących oraz przejście podziemne z pochylniami zapewniającymi wygodny dostęp do infrastruktury. Przebudowany zostanie również wiadukt kolejowy nad ul. Piekarską),

(w ramach modernizacji powstaną tam dwa nowe perony wyposażone w dynamiczną informację pasażerską, ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących oraz przejście podziemne z pochylniami zapewniającymi wygodny dostęp do infrastruktury. Przebudowany zostanie również wiadukt kolejowy nad ul. Piekarską), Tarczyn.

Ponadto pasażerowie skorzystają z nowych i odnowionych przystanków: Długokąty, Grabce, Grzegorzewice, Jeżewice, Gąski i Prażmów. Powstaną tam nowe perony wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie oraz nowoczesne systemy informacji pasażerskiej, dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Zbudują nowy most kolejowy

Jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia będzie także budowa nowego mostu kolejowego nad Rawką. Istniejący obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstaną dwie odrębne konstrukcje dla każdego toru. Most o długości 51,3 m i szerokości około 16 m zostanie dostosowany do współczesnych wymagań nośności oraz wyższych prędkości pociągów. Obiekt o stalowej konstrukcji kratownic będzie jednocześnie umożliwiał migrację zwierząt.

– Modernizacja linii kolejowej nr 12 to inwestycja niezwykle ważna zarówno dla województwa łódzkiego, jak i mazowieckiego. Przywracamy możliwość rozwoju połączeń pasażerskich na trasie, mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei i sprawniejsze podróże pomiędzy miejscowościami obu regionów. To także istotny projekt dla gospodarki i transportu, ponieważ wzmacniamy alternatywny szlak kolejowy dla aglomeracji warszawskiej – powiedział Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

– Podpisana dziś umowa to już drugi kontrakt realizowany w ramach kompleksowej modernizacji linii kolejowej nr 12. Na początku lipca zawarliśmy umowę na przebudowę odcinka Czachówek Wschodni – Pilawa wraz z budową nowego mostu kolejowego nad Wisłą w Górze Kalwarii, a dziś rozpoczynamy modernizację kolejnego, ponad 60-kilometrowego fragmentu trasy. Łączna wartość obu inwestycji wynosi około 2,7 mld zł. To ważny krok w budowie nowoczesnej sieci kolejowej w centralnej Polsce. Dzięki tym inwestycjom przywrócimy ruch pasażerski na linii, zwiększymy przepustowość towarowej obwodnicy Warszawy oraz zapewnimy niezawodną i bezpieczną infrastrukturę, która będzie służyć pasażerom i przewoźnikom przez kolejne dekady - przekazał Marcin Mochocki, członek zarządu, dyrektor ds. inwestycji Polskich Linii Kolejowych.

Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie i towarowe będą mogły poruszać się z prędkością do 120 km/h.

Rozpoczęcie robót planowane jest od sierpnia 2026 r, a zakończenie w grudniu 2029 r.

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