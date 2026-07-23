Płonie zagłębie samochodowe przy trasie S8

Po godzinie 5 rano, w czwartek 23 lipca wybuchł pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Bródnie. Ogień pojawił się na terenie, gdzie znajdują się hala magazynowa, warsztaty samochodowe, komisy oraz salony samochodowe wielu marek. Żywioł błyskawicznie objął znajdujący się tam teren warsztatu i salonu samochodowego.

Na miejscu pracuje obecnie 45 zastępów strażaków. W akcję gaśniczą zaangażowana jest też specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz podnośniki i drony rozpoznawcze.

Strażakom udało się już ugasić największy ogień, teraz trwa dogaszanie. Może ono zająć wiele godzin.

- Trwa dogaszanie zarzewia ognia. Pożarem objęty został cały budynek o powierzchni 80x40. O 5:09 dostaliśmy zgłoszenie o pożarze warsztatu przy ulicy Krasnobrodzkiej, po dojechaniu na miejsce okazało się, że ogień objął też salon samochodowy Forda i niektóre samochody, które znajdowały się obok niego. Na tę chwilę nie znamy przyczyn pożaru, będzie je ustalała policja. Nie było potrzeby ewakuacji nikogo z terenu, nie ma informacji o osobach poszkodowanych - przekazał mediom Łukasz Wujek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak donosi reporter Radia Eska obecny na miejscu, budynek, w którym znajdował się salon samochodowy kompletnie spłonął.

Pilny apel strażaków

Nad terenem pożaru unoszą się ogromne kłęby czarnego dymu, które widać z wielu, nawet odległych części Warszawy.

Służby apelują jednak do mieszkańców, aby nie przyjeżdżać na miejsce i nie zbliżać się do miejsca pożaru, by nie utrudniać pracy strażaków. Poza tym w powietrzu wciąż mogą unosić się szkodliwe substancje.

Zablokowana jest ulica Krasnobrodzka, przy której wybuchł pożar. Pożar nie wpływa natomiast na komunikację przy sąsiedniej trasie S8. Ruch pojazdów na tym odcinku ruchliwej trasy odbywa się normalnie.

Współpraca: Michał Rawa, Radio Eska

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