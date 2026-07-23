Potężny pożar w Warszawie! Płonie salon samochodowy, gęsty dym widać z trasy S8

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-23 7:12

Nad warszawskim Bródnem unoszą się potężne kłęby czarnego dymu! Ogień od rana trawi salon samochodowy, w którym mogą znajdować się setki nowych pojazdów i zbiorniki ze środkami chemicznymi. Trwa wielka akcja gaśnicza służb.

Gęsty czarny dym nad trasą S8 i stacją paliw podczas pożaru salonu na Bródnie. Więcej o akcji na Eska Warszawa.
Autor: Miejski Reporter/ Materiały prasowe
Pożar w Warszawie na Krasnobrodzkiej
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Potężny pożar na warszawskim Targówku. Kłęby dymu nad trasą S8

W czwartkowy poranek, 23 lipca, przy ulicy Krasnobrodzkiej na stołecznym Targówku wybuchł gigantyczny pożar. Żywioł opanował budynki, w których znajdują się warsztaty, komisy, halę magazynową oraz salon samochodowy. Obecnie trwa tam intensywna akcja straży pożarnej. Czarna chmura gęstego dymu spowiła niebo i jest dobrze widoczna z różnych części miasta, szczególnie z trasy S8 w rejonie węzła Łabiszyńska. Sygnały o niepokojącej sytuacji jako pierwsi zgłaszali mieszkańcy i kierowcy. O zdarzeniu poinformował również jeden ze słuchaczy RMF FM, który relacjonował: „Pali się przed stacją benzynową w stronę centrum. Już ciężko się oddycha”.

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Utrudnienia przy ulicy Krasnobrodzkiej. Brak informacji o rannych w pożarze

Służby ratunkowe na razie nie przekazały informacji na temat ewentualnych ofiar czy rannych. Nieznana pozostaje przyczyna wybuchu pożaru. Zastępy strażaków koncentrują się na zabezpieczeniu sąsiednich zabudowań przed przeniesieniem się pożaru. Zdarzenie generuje ogromne utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Krasnobrodzkiej. Służby apelują o ostrożność i wybieranie alternatywnych tras przejazdu. Media społecznościowe zalewają materiały wideo i fotografie od mieszkańców, na których uwieczniono czarną chmurę nad całą dzielnicą. Akcja gaśnicza jest w toku, a szczegółowe raporty zostaną udostępnione po ugaszeniu zarzewia ognia. 

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