Mieszkanka Mazowsza znalazła rannego bociana. Uratowała mu życie jednym telefonem

Telefon na numer alarmowy. Mieszkanka Raciąża ratuje bociana

Do niecodziennego zdarzenia doszło 19 lipca w województwie mazowieckim. Wracająca do domu mieszkanka gminy Raciąż dostrzegła leżącego w pobliżu jej posesji bociana. Nie wiedząc, do jakich służb powinna się zgłosić w takiej sytuacji, wykręciła numer alarmowy i poprosiła dyspozytora o wsparcie. - Z jej relacji wynikało, że ptak najprawdopodobniej wypadł z gniazda - wyjaśniła nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Policjanci z Płońska interweniują. Młody ptak trafia pod opiekę

Zgłoszenie od zatroskanej mieszkanki zostało natychmiast przekazane do płońskiej komendy policji. Zdecydowano, że na wskazane miejsce uda się patrol funkcjonariuszy z pobliskiego komisariatu w Raciążu.

- Policjanci potwierdzili, że młody bocian wymaga pomocy. Zwierzę żyło, jednak miało wyraźne problemy z poruszaniem się. Funkcjonariusze odpowiednio zabezpieczyli ptaka, umieszczając go w kartonie i ograniczający ryzyko dalszych obrażeń - przekazała nadkom. Drężek-Zmysłowska. Mundurowi w ten sposób skutecznie odizolowali nielota od kolejnych zagrożeń.

Następnie stróże prawa skontaktowali się z profesjonalnym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt, który znajduje się na terenie gminy Baboszewo. Właśnie do tej placówki policjanci osobiście przetransportowali uratowanego ptaka. Młody bocian pozostaje tam pod stałą opieką weterynaryjną.

Sonda Widziałeś/aś bociana na żywo? Tak Nie Nie pamiętam