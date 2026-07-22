Mieszkanka Mazowsza znalazła rannego bociana. Uratowała mu życie jednym telefonem

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Telefon na numer alarmowy. Mieszkanka Raciąża ratuje bociana
Do niecodziennego zdarzenia doszło 19 lipca w województwie mazowieckim. Wracająca do domu mieszkanka gminy Raciąż dostrzegła leżącego w pobliżu jej posesji bociana. Nie wiedząc, do jakich służb powinna się zgłosić w takiej sytuacji, wykręciła numer alarmowy i poprosiła dyspozytora o wsparcie. - Z jej relacji wynikało, że ptak najprawdopodobniej wypadł z gniazda - wyjaśniła nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.
Policjanci z Płońska interweniują. Młody ptak trafia pod opiekę
Zgłoszenie od zatroskanej mieszkanki zostało natychmiast przekazane do płońskiej komendy policji. Zdecydowano, że na wskazane miejsce uda się patrol funkcjonariuszy z pobliskiego komisariatu w Raciążu.
- Policjanci potwierdzili, że młody bocian wymaga pomocy. Zwierzę żyło, jednak miało wyraźne problemy z poruszaniem się. Funkcjonariusze odpowiednio zabezpieczyli ptaka, umieszczając go w kartonie i ograniczający ryzyko dalszych obrażeń - przekazała nadkom. Drężek-Zmysłowska. Mundurowi w ten sposób skutecznie odizolowali nielota od kolejnych zagrożeń.
Następnie stróże prawa skontaktowali się z profesjonalnym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt, który znajduje się na terenie gminy Baboszewo. Właśnie do tej placówki policjanci osobiście przetransportowali uratowanego ptaka. Młody bocian pozostaje tam pod stałą opieką weterynaryjną.