Kurtka, telewizor, trzy posiłki i lekarz. Tak żyją więźniowie w Polsce

Jak donosi "Fakt", powołując się na dane Centralnego Zarządu Służby Więziennej, w 2025 roku utrzymanie jednej osoby w zakładzie karnym kosztowało państwo 83 159,77 zł. W przeliczeniu na miesiąc daje to kwotę blisko 7 tys. zł (dokładnie 6 929,98 zł).

Kpt. Kacper Suwiński z CZSW wyjaśnił dziennikarzom, że w tej sumie zawarte są absolutnie wszystkie koszty działania systemu penitencjarnego. Obejmuje to nie tylko jedzenie i opiekę zdrowotną osadzonych, ale też pensje strażników oraz całe niezbędne wyposażenie dostarczane więźniom.

Co otrzymuje więzień po przekroczeniu bramy zakładu karnego?

Jeśli skazany nie ma własnych ubrań, otrzymuje od Służby Więziennej komplet odzieży adekwatny do pory roku. Zestaw ten obejmuje m.in. kurtkę, spodnie, bluzę, bieliznę, skarpety, letnie i zimowe obuwie, klapki, a w sezonie chłodniejszym także czapkę i rękawiczki.

Ponadto każdy trafiający za kraty dostaje materac, poduszkę, koc, pościel i ręcznik. Zapewniane są mu również niezbędne artykuły higieniczne, takie jak mydło, papier toaletowy, szczoteczka, pasta, szampon czy przybory do golenia (lub środki dla kobiet).

"Fakt" zaznacza, że przekazane rzeczy (odzież, materac, pościel) nie przechodzą na własność osadzonego. Są jedynie użyczane na czas pobytu w zakładzie karnym.

Zakupy z więziennego konta. Jak to działa?

Więźniowie nie mogą posiadać przy sobie gotówki. Pieniądze od bliskich trafiają na specjalne więzienne konto depozytowe. Dzięki zgromadzonym środkom mogą robić zakupy w kantynie, nabywając dodatkowe jedzenie, napoje czy kosmetyki.

Warto jednak wiedzieć, że z każdej wpłaty potrącana jest część na tzw. żelazną kasę. Te pieniądze są odkładane i zabezpieczane na moment wyjścia na wolność. Więzień otrzymuje je dopiero po odbyciu kary.

Paczki i telewizor w celi? Są ścisłe reguły

Dziennik opisuje też zasady otrzymywania paczek. Więźniowie mogą je dostawać, ale obowiązują restrykcje. W paczce żywnościowej znajdą się tylko produkty kupione za pośrednictwem zakładu karnego. Odzież i przedmioty osobiste z zewnątrz można otrzymać jedynie po uzyskaniu zgody administracji.

Z osadzonymi można kontaktować się przez specjalne aparaty telefoniczne. W celi może znajdować się telewizor, jeśli zgodę wyrazi dyrektor. Kategorycznie zabronione jest za to używanie własnych telefonów komórkowych i innych prywatnych komunikatorów.

Co państwo zapewnia osadzonemu w zakładzie karnym?

Oprócz wspomnianego wyposażenia więzień ma zagwarantowane trzy posiłki na dobę, bezpłatną opiekę lekarską i leki, ogrzewaną celę oraz miejsce do spania. Może też korzystać z biblioteki i brać udział w zajęciach resocjalizacyjnych czy terapeutycznych.

Całkowity rachunek za utrzymanie jednego skazanego dowodzi, jak kosztowny jest polski system penitencjarny. Według "Faktu", w 2025 roku statystyczny więzień kosztował podatników prawie 7 tys. zł każdego miesiąca.