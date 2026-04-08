Historyczne znalezisko na Pradze. Odkryto je podczas remontu strychu

Wyjątkowe znalezisko podczas remontu kamienicy na Pradze-Północ

Jak wynika z komunikatu, który na początku kwietnia opublikowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, zbiór dokumentów z czasów wojennych i powojennych odnaleziono na strychu podczas remontu jednej z praskich kamienic. Zajmujący się prowadzeniem robót pracownicy budowlani odpowiednio zabezpieczyli znalezisko, które przekazano następnie do konserwatora zabytków.

"Pracownicy Urzędu dokonali wstępnych oględzin, zabezpieczyli i przejęli znalezione obiekty. Ze wstępnej weryfikacji można stwierdzić, że są to zeszyty datowane na rok 1944, dokumenty z 1950 roku związane z bilansem spółki »TRI« Towarzystwo Robót Inżynierskich oraz niemiecką publikację propagandową z 1940 »Die Polen vor Berlin: Deutschland im Spiegel der polnischen Kriegspropaganda«" - czytamy.

"Cieszy nas, że apele przynoszą efekty"

Na razie nie wiadomo, co dokładnie stanie się z odnalezionymi dokumentami. Jak przekazał WUOZ, decyzja o ich przyszłości zapadnie po przeprowadzeniu pogłębionej analizy. Urzędnicy podziękowali przy tym ekipie, która nie pozbyła się odkrycia, tylko odpowiednio je zabezpieczyła i zgłosiła.

"Cieszy nas, że apele o nieignorowanie znalezisk i zgłaszanie ich do służb konserwatorskich przynoszą efekty. Nigdy nie wiadomo, jak cenne zapiski mogą się znaleźć wewnątrz prozaicznie nieistotnych zeszytów" - podkreślono we wpisie.

Historyczne znalezisko na warszawskiej Pradze-Północ - zobacz zdjęcia:

