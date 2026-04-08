Historyczne znalezisko na Pradze. Odkryto je podczas remontu strychu

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-08 9:16

Na początku kwietnia mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków poinformował o odkryciu, którego podczas remontu w jednej z kamienic na Pradze-Północ dokonali budowlańcy. Ekipa natrafiła tam na historyczne zeszyty i dokumenty, zabezpieczyła je i przekazała kierownikowi. Ten zgłosił sprawę urzędnikom.

Historyczne znalezisko na warszawskiej Pradze
Historyczne znalezisko na warszawskiej Pradze Historyczne znalezisko na warszawskiej Pradze Historyczne znalezisko na warszawskiej Pradze Historyczne znalezisko na warszawskiej Pradze
Wyjątkowe znalezisko podczas remontu kamienicy na Pradze-Północ

Jak wynika z komunikatu, który na początku kwietnia opublikowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, zbiór dokumentów z czasów wojennych i powojennych odnaleziono na strychu podczas remontu jednej z praskich kamienic. Zajmujący się prowadzeniem robót pracownicy budowlani odpowiednio zabezpieczyli znalezisko, które przekazano następnie do konserwatora zabytków. 

"Pracownicy Urzędu dokonali wstępnych oględzin, zabezpieczyli i przejęli znalezione obiekty. Ze wstępnej weryfikacji można stwierdzić, że są to zeszyty datowane na rok 1944, dokumenty z 1950 roku związane z bilansem spółki »TRI« Towarzystwo Robót Inżynierskich oraz niemiecką publikację propagandową z 1940 »Die Polen vor Berlin: Deutschland im Spiegel der polnischen Kriegspropaganda«" - czytamy. 

"Cieszy nas, że apele przynoszą efekty"

Na razie nie wiadomo, co dokładnie stanie się z odnalezionymi dokumentami. Jak przekazał WUOZ, decyzja o ich przyszłości zapadnie po przeprowadzeniu pogłębionej analizy. Urzędnicy podziękowali przy tym ekipie, która nie pozbyła się odkrycia, tylko odpowiednio je zabezpieczyła i zgłosiła. 

"Cieszy nas, że apele o nieignorowanie znalezisk i zgłaszanie ich do służb konserwatorskich przynoszą efekty. Nigdy nie wiadomo, jak cenne zapiski mogą się znaleźć wewnątrz prozaicznie nieistotnych zeszytów" - podkreślono we wpisie. 

Historyczne znalezisko na warszawskiej Pradze
