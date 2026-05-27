Izraelskie służby i wojskowi w Warszawie. Aktywiści organizują protest przeciwko "platformie dla zbrodniarzy"

NexTech Warsaw 2026 zaplanowano na 27 i 28 maja. Wydarzenie odbędzie się w warszawskim hotelu Presidential.

Swój udział potwierdzili między innymi byli wojskowi oraz oficerowie izraelskich służb specjalnych.

Aktywiści propalestyńscy organizują w tym samym czasie manifestację. Ich hasło to „Nie dla ludobójczych technologii”.

NexTech Warsaw 2026: Technologia, wojsko i cyberbezpieczeństwo

Wydarzenie NexTech Warsaw 2026 ma przyciągnąć specjalistów z branży zbrojeniowej, technologicznej i cyberbezpieczeństwa z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Za organizację odpowiada izraelska firma Cybertech Global, która od ponad dziesięciu lat tworzy międzynarodowe spotkania poświęcone nowym technologiom i obronności. Podobne inicjatywy w innych państwach wielokrotnie spotykały się z oporem i protestami społecznymi.

Zgodnie z agendą, dyskusje obejmą tematy związane z wojskowością, dronami, sztuczną inteligencją oraz zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej. Inicjatorzy spotkania kładą szczególny nacisk na synergię między sektorem prywatnym a administracją państwową, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i całego regionu.

Swoją obecność na konferencji potwierdzili ambasador USA w Polsce Thomas Rose oraz były głównodowodzący sił NATO w Europie, gen. Wesley Clark. Z kolei rzecznik MSZ Maciej Wewiór w wypowiedzi dla PAP poinformował, że przedstawiciele jego resortu nie zamierzają brać udziału w tym wydarzeniu. Zbliżone stanowisko przedstawił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Byli wojskowi prelegentami NexTech

W gronie prelegentów znajduje się Sariel Moshe, były oficer izraelskiego wywiadu wojskowego, który w przeszłości służył w jednostce 8200, specjalizującej się w cyberwywiadzie. Już dziesięć lat temu byli wojskowi z tej formacji publicznie alarmowali o masowym inwigilowaniu palestyńskiej ludności cywilnej. Kwestię tę nagłośnił później „New York Times”, a organizacja Amnesty International regularnie publikowała raporty opisujące stosowane narzędzia nadzoru.

Na liście gości figuruje również Shai Arbel, kolejny były oficer wywiadu i współzałożyciel przedsiębiorstwa Terrogence. Jak ujawniło śledztwo przeprowadzone przez magazyn „Forbes”, firma ta rozwijała systemy rozpoznawania twarzy, wykorzystując do tego celu zdjęcia i filmy użytkowników mediów społecznościowych bez ich zgody i wiedzy.

Po przekształceniach własnościowych technologie stworzone przez tę firmę zostały przejęte przez spółkę Cognyte. Międzynarodowe organizacje, takie jak Amnesty International czy Human Rights Watch, oskarżały to przedsiębiorstwo o sprzedaż zaawansowanych systemów inwigilacji i analityki rządom państw, w których łamane są prawa człowieka, w tym m.in. Mjanmie, Kenii, Kazachstanowi oraz Zjednoczonym Emiratom Arabskim.

Drony wojskowe i wojna w Strefie Gazy

Jednym z zaproszonych prelegentów jest Jonathan Barkat, który po wybuchu konfliktu 7 października 2023 roku przerwał studia w Stanach Zjednoczonych i powrócił do Izraela. Zaciągnął się jako ochotnik do jednostki biorącej udział w operacjach militarnych na terytorium Strefy Gazy oraz w Libanie. Z jego oficjalnego życiorysu wynika, że wspierał on rozwój bojowego wykorzystania bezzałogowców. W ramach jego działań udało się zebrać ponad 1,5 miliona dolarów na zakup ponad 160 dronów oraz szkolenie personelu wojskowego.

Równolegle, raporty Centrum Satelitarnego ONZ (UNOSAT) dowodzą, że w mieście Chan Junis, na skutek izraelskich operacji wojskowych, zniszczono ponad 25 tysięcy budynków.

Kto organizuje konferencję? Śledztwa wokół ELNET

Cybertech Global od wielu lat blisko współpracuje z władzami w Tel Awiwie. Podczas tegorocznej edycji konferencji zorganizowanej w Izraelu głos zabrali m.in. premier Benjamin Netanjahu oraz prezydent Isaac Herzog. Jednym z podmiotów stojących za wydarzeniem jest także organizacja ELNET, której celem jest zacieśnianie więzi politycznych i gospodarczych między Europą a Izraelem.

Działalność ELNET od dłuższego czasu wywołuje kontrowersje. Francuski serwis śledczy Mediapart ujawnił, że organizacja ta finansowała i organizowała ekskluzywne wyjazdy do Izraela dla europejskich decydentów i wyższych oficerów wojskowych. Z kolei zrzeszenie dziennikarzy śledczych Investigative Journalism for Europe donosiło o aktywnym udziale ELNET w promowaniu współpracy zbrojeniowej i handlu bronią pomiędzy krajami europejskimi a Izraelem. Organizacja chwaliła się swoim zaangażowaniem przy finalizacji gigantycznego kontraktu zbrojeniowego pomiędzy Niemcami a Izraelem. Umowa ta, dotycząca zakupu systemu obrony przeciwrakietowej Arrow 3, opiewała na kwotę 3,5 miliarda dolarów.

Finanse ELNET były również obiektem dziennikarskich śledztw prowadzonych przez redakcje „The Intercept” i „openDemocracy”. Publikacje te wskazują, że znaczna część budżetu organizacji pochodzi ze środowisk powiązanych z amerykańską prawicą oraz wpływowym pro-izraelskim lobby AIPAC. Konsorcjum Investigative Journalism for Europe zwróciło także uwagę na bezpośrednie transfery finansowe pomiędzy izraelskimi instytucjami a organizacją ELNET.

Protest w Warszawie

Studencka inicjatywa Akademia dla Palestyny organizuje pikietę w sprzeciwie wobec planowanej konferencji. Protest ma się rozpocząć 27 maja o godzinie 17 na placu Defilad. Stamtąd uczestnicy demonstracji zamierzają przemaszerować przed hotel, w którym będzie odbywać się spotkanie.

Inicjatorzy protestu zarzucają niektórym prelegentom konferencji współudział w zbrodniach wojennych dokonywanych w Strefie Gazy. Oprócz tego, potępiają oni rozwój i sprzedaż technologii wykorzystywanych do opresyjnej inwigilacji i celów militarnych.

„To nie jest neutralne spotkanie branży technologicznej. To platforma dla zbrodniarzy i tych, którzy na zbrodniach zarabiają. (...) Na konferencji w Presidentantal Hotel pojawią się osoby współodpowiedzialne za śmierć tysięcy cywilów, tortury i zbrodnie przeciwko ludzkości” - czytamy w komunikacie.

Źródło: PAP, Eska