Historyczny moment na radomskim lotnisku. Pobili rekord już we wrześniu!

Radomski port poinformował w mediach społecznościowych o obsłużeniu 100 tysięcy pasażerów w 2026 roku. Ten wynik ma ogromne znaczenie dla obiektu, ponieważ nigdy w przeszłości nie osiągnięto takiej liczby tak szybko. Co więcej, już w tym momencie udało się przewyższyć całkowity rezultat z całego 2025 roku, kiedy to z usług lotniska skorzystało zaledwie około 95 tysięcy osób.

Jubileuszowy podróżny przyleciał Enter Air z Turcji

Szczęśliwy pasażer, który był 100-tysięcznym gościem, przyleciał do Radomia prosto z Antalyi, korzystając z usług linii Enter Air. Kiedy samolot znalazł się na płycie, został uroczyście przywitany wyjątkowym salutem wodnym. Takie wydarzenie stanowi kolejny powód do zadowolenia dla radomskiego portu, który systematycznie poprawia swoje statystyki w minionych miesiącach.

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Lotnisko Warszawa-Radom notuje najlepszy wynik dzienny

To nie koniec tegorocznych sukcesów. W lipcu lotnisko Warszawa-Radom odprawiło aż 25 931 podróżnych, co stanowi absolutnie najwyższy miesięczny rezultat w całej historii funkcjonowania obiektu. W zestawieniu z analogicznym okresem z 2025 roku zanotowano wzrost o imponujące 43 procent. Z kolei 27 lipca ustanowiono dzienny rekord liczby obsłużonych osób, kiedy przez port przewinęło się 2335 pasażerów. Zrealizowano wówczas łącznie 15 lotów, w tym osiem czarterowych, pięć regularnych oraz dwa techniczne. Klienci podróżowali na takich trasach jak Larnaka, Rzym, Antalya czy Preweza.

Port w Radomiu wdraża model hybrydowy

Obecne osiągnięcia są niezwykle cenne, biorąc pod uwagę, że początki działalności lotniska wiązały się z ogromnymi trudnościami w przyciągnięciu wystarczającej liczby podróżnych. Jeszcze w 2025 roku odnotowano spadek liczby pasażerów o 15,3 procenta względem 2024 roku oraz o 9 procent w stosunku do 2023 roku. Obecnie widać jednak znaczącą poprawę sytuacji.

W lutym zaprezentowano nowy plan strategiczny dla lotniska do roku 2030, oparty na tak zwanym modelu hybrydowym. Obiekt ma kontynuować obsługę ruchu pasażerskiego, obejmującego zarówno rejsy czarterowe, jak i tanie linie. Równolegle zakładana jest ekspansja w innych sektorach, takich jak transport cargo, usługi MRO skupione na konserwacji statków powietrznych, General Aviation oraz działalność szkoleniowa.

Czy lotnisko Warszawa-Radom zdoła ustanowić kolejne rekordy w bieżącym roku? Odpowiedź na to pytanie przyniosą ostatnie miesiące 2026 roku.