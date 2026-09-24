Zaginął 14-letni Alan z Makowa Mazowieckiego. Wiesz, gdzie jest? Nie zwlekaj, powiadom policję!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-09-24 11:03

Policja z Makowa Mazowieckiego poszukuje 14-letniego Alana Bądkowskiego. Chłopiec wyszedł z domu i dotąd nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zrozpaczona matka powiadomiła funkcjonariuszy. Jeśli masz wiedzę o jego losie, natychmiast poinformuj służby.

Radiowóz policyjny, a na wstawce zaginiony Alan Bądkowski. O akcji poszukiwawczej przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Pexels/KPP w Makowie Mazowieckim/ Materiały prasowe

Trwają poszukiwania zaginionego 14-latka z Makowa Mazowieckiego

Funkcjonariusze z Makowa Mazowieckiego otrzymali zgłoszenie o zaginięciu Alana Bądkowskiego w środę, 23 września, w godzinach popołudniowych. O pomoc poprosiła zaniepokojona matka 14-latka. Nastolatek wyszedł z domu około godziny 11:00, nikogo nie informując o swoich planach i dotąd nie powrócił. Od tamtego momentu bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu, a wszelki ślad po nim zaginął.

14-letni Alan wyszedł z domu i przepadł bez wieści. Wiesz, gdzie jest? Natychmiast dzwoń pod 112!
Autor: KPP w Makowie Mazowieckim/ Materiały prasowe

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Zaraz po przyjęciu zawiadomienia rozpoczęła się akcja poszukiwawcza za nastolatkiem. Makowscy funkcjonariusze zwracają się do mieszkańców z prośbą o wsparcie w ustaleniu miejsca pobytu chłopca.

- Każda osoba pozostająca w kontakcie z zaginionym lub posiadająca jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionego proszona jest o kontakt z Policją - podała kom. Monika Winnik z KPP w Makowie Mazowieckim.

Wszelkie dane dotyczące zaginionego należy przekazywać dzwoniąc na bezpłatny numer alarmowy 112. Można również skontaktować się z dyżurnym makowskiej komendy pod numerem telefonu 477047200 lub udać się do dowolnej jednostki policji na terenie całego kraju.

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