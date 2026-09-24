Pożar bazy Starlink na Mazowszu. Minister mówi o sabotażu! ABW bada sprawę

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w środę (23 września) około godz. 21. Na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej. Ogień został szybko ugaszony. Nikt nie został ranny. Według wstępnych ustaleń strażaków mogło dojść do podpalenia rozdzielni. Uszkodzony został również agregat prądotwórczy. Służby nie wykluczają jednak innych wersji wydarzeń. Na miejscu pojawili się policjanci, o sprawie poinformowano również Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślał, że funkcjonariusze ABW analizują zabezpieczone informacje i sprawdzają różne wersje zdarzenia.

− Do każdego takiego zdarzenia podchodzimy w sposób bardzo poważny. Nie bagatelizujemy i też nie wyolbrzymiamy tego zdarzenia. Badane są różne wersje. Za wcześnie jest, by mówić o szczegółach − przekazał Dobrzyński.

Gawkowski: to może być sabotaż

Kompletnie inną ocenę przedstawił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak przekazał, wiele wskazuje na to, że pożar mógł być celową próbą zakłócenia łączności. Minister określił zdarzenie jako możliwy element wojny hybrydowej. Na razie nie oznacza to jednak, że śledczy oficjalnie potwierdzili sabotaż. Tym bardziej nie ma potwierdzenia, kto miałby za nim stać. Służby nadal ustalają przyczynę pożaru i dokładny przebieg zdarzenia.

Dlaczego ta stacja jest tak ważna?

Stacja w Woli Krobowskiej jest częścią naziemnej infrastruktury Starlink. Według dostępnych informacji obiekt wraz z podobną instalacją w rejonie Kowna na Litwie ma znaczenie dla dostępu do internetu w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie.

Czy Starlink na Ukrainie przestał działać? Na razie nie ma informacji o trwałym wyłączeniu usługi. Służby sprawdzają jednak, czy doszło do przerw w działaniu infrastruktury i jaki był ich zakres.

Wypadek czy celowe działanie?

To najważniejsze pytanie, na które śledczy dopiero mają odpowiedzieć. Jeśli hipoteza podpalenia się potwierdzi, śledczy będą musieli ustalić nie tylko sprawcę, ale także jego motyw.

Źródło: Radio ESKA