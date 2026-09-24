Czy nocna prohibicja działa? Efekty zakazu sprzedaży alkoholu w całej Warszawie. Znamy konkretne liczby

Pilotaż nocnego zakazu sprzedaży alkoholu ruszył 1 listopada 2025 r. na Śródmieściu i Pradze-Północ, a od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie obowiązuje w całej Warszawie.

Po pierwszych trzech miesiącach w całym mieście nocnych interwencji Straży Miejskiej było o 183 mniej, a policja odnotowała o 716 mniej wykroczeń związanych z alkoholem.

Przed wprowadzeniem zakazu obawiano się m.in. problemów sklepów i gastronomii oraz przeniesienia sprzedaży alkoholu i związanych z nią problemów w inne miejsca.

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Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie.

Od 1 czerwca 2026 r. w całej Warszawie nie można kupić alkoholu na wynos między godz. 22 a 6. Dane obejmują okres od czerwca do sierpnia 2026 r. i są porównywane z tym samym okresem 2025 r., czyli jeszcze sprzed programu pilotażowego i obowiązywania ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w całej Warszawie.

W przypadku Straży Miejskiej liczba nocnych interwencji spadła z 4863 do 4680. To 183 interwencje mniej, czyli 3,8 proc. Nie oznacza to jednak, że Straż Miejska miała mniej pracy przez całą dobę. W okresie czerwiec-sierpień 2026 r. liczba wszystkich interwencji wzrosła z 12 002 do 12 078. To 76 więcej. Z kolei między 6 a 22 liczba interwencji wzrosła z 7139 do 7398, czyli o 259.

Mniej interwencji policji

Spadki pokazują także dane Komendy Stołecznej Policji. Liczba interwencji dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych zmniejszyła się z 1804 do 1644. To 160 mniej, czyli 8,9 proc. Jeszcze większa różnica dotyczy wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu wbrew przepisom. W analogicznym okresie 2025 r. policjanci odnotowali 4674 takie przypadki. W tym roku było ich 3958. To aż 716 interwencji mniej, czyli spadek o 15,3 proc.

Ratusz patrzy na sklepy

Zmiana przepisów nie doprowadziła jednocześnie do gwałtownego znikania punktów sprzedaży alkoholu. W sierpniu 2026 r. w Warszawie działało 5988 punktów. To o 85 mniej niż w październiku 2025 r., gdy było ich 6073, ale jednocześnie o 0,1 proc. więcej niż w maju 2026 r., czyli tuż przed wprowadzeniem ograniczenia w całym mieście. Podobnie wygląda sytuacja z zezwoleniami. W sierpniu obowiązywało 15 819 aktywnych zezwoleń, czyli o 193 mniej niż w październiku 2025 r. W porównaniu z majem 2026 r. ich liczba pozostała natomiast praktycznie na tym samym poziomie.

Zmieniła się za to liczba sklepów całodobowych. W czasie pilotażu, od listopada 2025 r. do maja 2026 r., ich liczba spadła z 293 do 283, czyli o 3,4 proc. Po rozszerzeniu ograniczenia na całą Warszawę liczba ta zmniejszyła się jeszcze bardziej – między majem a sierpniem 2026 r. spadła z 283 do 264, czyli o 6,7 proc.

Nie wszędzie tak samo

Miejskie statystyki nie pokazują jednolitego trendu we wszystkich dzielnicach. Na Białołęce liczba interwencji Straży Miejskiej spadła z 491 do 357, czyli o 27,3 proc. Na Pradze-Północ policyjne interwencje związane z alkoholem zmniejszyły się ze 128 do 87.

Ale są też miejsca, gdzie statystyki poszły w przeciwnym kierunku. Na Woli liczba interwencji Straży Miejskiej wzrosła z 1081 do 1224, a na Bemowie - z 316 do 357. Z kolei w Ursusie liczba wykroczeń odnotowanych przez policję wzrosła z 55 do 112.

Sytuacja nie wygląda tak samo w całym mieście i o każdej porze. Ratusz zapowiada dalszy monitoring.