Nocna prohibicja w całej Warszawie. Od 1 czerwca alkohol kupisz tylko w barze

Nocna prohibicja w całej Warszawie od 1 czerwca. Gdzie nie kupimy alkoholu?

Od poniedziałku, 1 czerwca 2026 roku, w stolicy zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące sprzedaży alkoholu. Zakaz, który do tej pory znali tylko mieszkańcy Śródmieścia i Pragi-Północ, zostaje rozszerzony na wszystkie dzielnice Warszawy. Oznacza to, że w godzinach od 22:00 do 6:00 rano nie mocniejszych trunków w typowych punktach handlowych. Ograniczenia obejmą między innymi małe sklepiki osiedlowe, duże markety, stacje benzynowe oraz kioski. Władze miasta zdecydowały się na ten krok po sprawdzeniu, jak zakaz wpłynął na spokój w wybranych częściach miasta przez ostatnie kilka miesięcy.

Po to robiliśmy pilota, żeby lepiej przygotować się do zakazu. Chcieliśmy wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje. Wiemy, że ta decyzja nie wystarczy, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo. W związku z tym tak, jesteśmy gotowi i rzeczywiście od 1 czerwca ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona – powiedział prezydent Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy podkreślił, że miasto jest gotowe na zmiany, a dotychczasowe próby omijania przepisów przez sprzedawców w dzielnicach testowych były rzadkością. Urzędnicy liczą na to, że wprowadzenie prohibicji w całym mieście przejdzie bez większych problemów. Jak wynika z informacji przekazanych w Radiu ESKA, miasto bacznie obserwowało pilotażowy program i na jego podstawie wyciągnęło wnioski potrzebne do wprowadzenia zakazu w skali całej stolicy.

Dlaczego Warszawa wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu w nocy? Wyniki pilotażu są jasne

Głównym powodem, dla którego zdecydowano się na nocną prohibicję, jest poprawa bezpieczeństwa i spokoju na ulicach. Z danych zebranych podczas trwającego od listopada pilotażu wynika, że w miejscach objętych zakazem było znacznie mniej kłopotów. Straż miejska musiała interweniować o około 15% rzadziej niż wcześniej. To dla urzędników dowód, że ograniczenie dostępu do alkoholu po godzinie 22:00 po prostu działa i ogranicza liczbę nocnych awantur czy zakłócania ciszy nocnej. Dodatkowo urzędnicy zapytali o zdanie samych mieszkańców. W konsultacjach społecznych wzięło udział około 9000 osób i aż 80% z nich opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczeń w całym mieście.

Najważniejsze było, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program Warszawskiej Bezpiecznej Nocy plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze-Północ, dają taki rezultat – mówiła radna Anna Auksel-Sekutowicz

Mimo pozytywnych statystyk, sami mieszkańcy Warszawy mają na ten temat różne zdania. Podczas rozmów na ulicach często można usłyszeć, że zakaz uderzy tylko w tych, którzy zapomną zrobić zakupy wcześniej, a osoby z poważnym problemem i tak znajdą sposób na zdobycie trunków. Z drugiej strony spora grupa ludzi cieszy się na myśl o spokojniejszych nocach bez hałasów i pijackich krzyków pod oknami bloków.

Kto pił, tak będzie pił. Kto nie pije, nie będzie pił. A można podejść do sklepu wcześniej i się zaopatrzyć. To wszystko zależy od ludzi. Myślę, że to nie ma różnicy. Jak ktoś chce mieć alkohol, to będzie go miał – stwierdził jeden z mieszkańców Warszawy

Gdzie można kupić alkohol w nocy w Warszawie? Te miejsca są wyjątkiem od zakazu

Choć sklepowe półki z alkoholem będą od godziny 22:00 zasłonięte lub niedostępne, w Warszawie nadal znajdziemy miejsca, gdzie legalnie napijemy się drinka lub piwa. Nowe przepisy nie dotyczą bowiem lokali gastronomicznych. Oznacza to, że w barach, pubach i restauracjach alkohol będzie serwowany tak jak do tej pory. Trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnej zasadzie: napoje zamówione u barmana musimy wypić wewnątrz lokalu lub w przynależnym do niego ogródku. Nie ma możliwości kupienia butelki w barze i wyjścia z nią na ulicę, co ma zapobiec przenoszeniu się imprez na chodniki czy skwery.

Kolejnym miejscem, w którym nocna prohibicja nie będzie obowiązywać, jest strefa wolnocłowa na lotnisku Chopina. Podróżni czekający na lot będą mogli kupić alkohol bez względu na godzinę. Dla pozostałych mieszkańców stolicy jedynym wyjściem, by uniknąć zamkniętych drzwi w monopolowym, pozostaje zrobienie zakupów przed godziną 22:00. Nowe prawo zaczyna działać już w nocy z poniedziałku na wtorek, dlatego warto o tym pamiętać planując wieczorne spotkania.