Tragedia przy galerii na warszawskim Targówku. 15-latka potrącona przez Audi walczy o życie

Wypadek na ulicy Głębockiej. 15-latka walczy o życie

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotni wieczór, 30 maja około godziny 18.40 niedaleko popularnego centrum handlowego na warszawskim Targówku. Z ustaleń mundurowych wynika, że 15-letnia piesza wtargnęła na pasy przy ulicy Głębockiej pomimo palącego się czerwonego światła i wpadła prosto pod nadjeżdżające osobowe Audi. Potężne uderzenie doprowadziło u młodej dziewczyny do zatrzymania akcji serca.

Z pomocą ciężko rannej pieszej natychmiast pospieszyli przypadkowi przechodnie i od razu przystąpili do wykonywania masażu serca. Ta niezwykle błyskawiczna reakcja gapiów pozwoliła na podtrzymanie procesów życiowych potrąconej dziewczyny do czasu przyjazdu służb medycznych. Ratownicy przejęli akcję reanimacyjną i błyskawicznie zabrali nieprzytomną poszkodowaną do najbliższego szpitala. Obecnie 15-latka znajduje się w stanie krytycznym i walczy o życie.

Kierowca Audi był trzeźwy. Utrudnienia na warszawskim Targówku

Policjanci pracujący na miejscu wypadku sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny siedzącego za kierownicą Audi. Przeprowadzone badanie alkomatem jednoznacznie wykluczyło obecność alkoholu w jego organizmie.

Teren zdarzenia został dokładnie zbadany przez specjalistyczną grupę z Wydziału Ruchu Drogowego. Mundurowi zabezpieczyli wszystkie ślady oraz przeprowadzili szczegółowe oględziny rozbitego pojazdu i przejścia dla pieszych.

