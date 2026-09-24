16-letni Patryk zaginął! Rodzina i policja apelują. Wiesz, gdzie jest ten chłopiec?

Ostrołęka. Zaginął 16-letni Patryk

16-letni Patryk Wojciechowski zaginął 21 września 2026 roku około godziny 17. Od tamtej pory nie wrócił do domu, ani nie skontaktował się z bliskimi. Ślad po nastolatku zaginął. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania chłopaka. Mundurowi apelują o pomoc w odnalezieniu Patryka. Czas ucieka, a każda informacja jest na wagę złota.

- Wszystkie osoby, które widziały Patryka po jego zaginięciu, wiedzą, gdzie może obecnie przebywać, lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym ostrołęckich policjantów pod bezpośrednim numerem telefonu 47 704 14 24 lub numerem alarmowym 112 - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

Jak zapewnia, policja gwarantuje pełną anonimowość informatorom.

Rysopis zaginionego Patryka

wzrost: około 172 cm

około 172 cm włosy: ciemny blond, krótkie i proste

ciemny blond, krótkie i proste oczy: zielone

zielone twarz: owalna

owalna nos: prosty

W chwili zaginięcia 16-latek ubrany był w czarne sportowe buty, ciemne spodnie dresowe, koszulkę w kolorze ciemnozielonym oraz czarną bluzę z kapturem.

Autor: KPP w Ostrołęce/ Materiały prasowe

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