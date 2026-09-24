16-letni Patryk zaginął! Rodzina i policja apelują. Wiesz, gdzie jest ten chłopiec?

Ostrołęka. Zaginął 16-letni Patryk
16-letni Patryk Wojciechowski zaginął 21 września 2026 roku około godziny 17. Od tamtej pory nie wrócił do domu, ani nie skontaktował się z bliskimi. Ślad po nastolatku zaginął. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania chłopaka. Mundurowi apelują o pomoc w odnalezieniu Patryka. Czas ucieka, a każda informacja jest na wagę złota.
- Wszystkie osoby, które widziały Patryka po jego zaginięciu, wiedzą, gdzie może obecnie przebywać, lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym ostrołęckich policjantów pod bezpośrednim numerem telefonu 47 704 14 24 lub numerem alarmowym 112 - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.
Jak zapewnia, policja gwarantuje pełną anonimowość informatorom.
Rysopis zaginionego Patryka
- wzrost: około 172 cm
- włosy: ciemny blond, krótkie i proste
- oczy: zielone
- twarz: owalna
- nos: prosty
W chwili zaginięcia 16-latek ubrany był w czarne sportowe buty, ciemne spodnie dresowe, koszulkę w kolorze ciemnozielonym oraz czarną bluzę z kapturem.