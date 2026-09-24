16-letni Patryk zaginął! Rodzina i policja apelują. Wiesz, gdzie jest ten chłopiec?

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-09-24 12:05

Trwają poszukiwania 16-letniego Patryka Wojciechowskiego, który zaginął 21 września. Los chłopca jest nieznany, a każda minuta ma znaczenie w jego odnalezieniu. Masz informacje o zaginionym 16-latku z Ostrołęki? Wiesz, gdzie może obecnie przebywać? Nie zwlekaj! Jak najszybciej powiadom policję.

Radiowóz policyjny na drodze. Na miniaturze zaginiony 16-letni Patryk. O poszukiwaniach pisze Eska Warszawa.
Autor: Pexels/KPP w Ostrołęce/ Materiały prasowe

Ostrołęka. Zaginął 16-letni Patryk

16-letni Patryk Wojciechowski zaginął 21 września 2026 roku około godziny 17. Od tamtej pory nie wrócił do domu, ani nie skontaktował się z bliskimi. Ślad po nastolatku zaginął. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania chłopaka. Mundurowi apelują o pomoc w odnalezieniu Patryka. Czas ucieka, a każda informacja jest na wagę złota.

- Wszystkie osoby, które widziały Patryka po jego zaginięciu, wiedzą, gdzie może obecnie przebywać, lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym ostrołęckich policjantów pod bezpośrednim numerem telefonu 47 704 14 24 lub numerem alarmowym 112 - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

Jak zapewnia, policja gwarantuje pełną anonimowość informatorom.

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Rysopis zaginionego Patryka

  • wzrost: około 172 cm
  • włosy: ciemny blond, krótkie i proste
  • oczy: zielone
  • twarz: owalna
  • nos: prosty

W chwili zaginięcia 16-latek ubrany był w czarne sportowe buty, ciemne spodnie dresowe, koszulkę w kolorze ciemnozielonym oraz czarną bluzę z kapturem.

16-letni Patryk zaginął! Rodzina i policja apelują. Czy rozpoznajesz tego chłopca?
Autor: KPP w Ostrołęce/ Materiały prasowe

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