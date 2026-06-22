Ile zarabia się w McDonald's? Pensje mogą zaskoczyć wielu Polaków

Zarobki pracowników w McDonald's

Początkujący pracownicy w popularnej sieci fast food zazwyczaj otrzymują stanowisko pracownika restauracji. W ich kompetencjach leży bezpośredni kontakt z gośćmi, kompletowanie posiłków, utrzymywanie porządku w budynku oraz działania na zapleczu kuchennym.

Według informacji przekazanych przez serwis gowork.pl, stawka godzinowa dla nowo zatrudnionych osób kształtuje się na poziomie od 30 do 33 zł brutto. Pracując w wymiarze pełnego etatu, można wygenerować miesięczny przychód rzędu 5-5,8 tys. zł brutto. Końcowa wartość na pasku wypłaty jest jednak uwarunkowana ilością przepracowanych godzin, ewentualnymi benefitami oraz usytuowaniem konkretnego punktu gastronomicznego.

Dodatki do pensji w McDonald's

Sama podstawa to jednak nie koniec możliwości finansowych. Znaczna część placówek oferuje rozmaite profity, które zauważalnie podnoszą kwotę przelewu. Wśród najpopularniejszych bonusów można wymienić:

wyższe stawki za zmiany nocne,

gratyfikacje za stuprocentową frekwencję,

dodatkowe środki za dyżury w niedziele i dni świąteczne,

bonusy powiązane z realizacją założeń sprzedażowych przez zespół,

pieniądze za skuteczną rekomendację znajomego do pracy.

Firma zaznacza, że jej kadra ma otwartą drogę do zdobywania nowych kompetencji i wspinania się po szczeblach kariery. Niejednokrotnie zdarza się, że osoby startujące od obsługi gości z czasem przejmują obowiązki zarządcze. Jak w takiej sytuacji kształtują się ich dochody?

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Nietypowy McDonald's przy ul. Radzymińskiej w Warszawie

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Pensje kadry kierowniczej w McDonald's

Na stanowisku młodszego managera miesięczna wypłata oscyluje wokół 5,9 tys. zł brutto. Z kolei manager restauracji inkasuje przeważnie między 6 a 7 tys. zł brutto. Najwyżej w hierarchii kierownik placówki może pochwalić się zarobkami rzędu 7,5-8,5 tys. zł brutto na miesiąc. W metropoliach te kwoty nierzadko są jeszcze bardziej atrakcyjne, zwłaszcza gdy doliczy się do nich premie za wyniki i inne świadczenia pozapłacowe.