Ile zarabia się w McDonald's? Pensje mogą zaskoczyć wielu Polaków

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-06-22 8:16

McDonald's od dłuższego czasu utrzymuje pozycję jednego z liderów zatrudnienia w naszym kraju. Często traktowany jako start zawodowy, dla wielu staje się miejscem długofalowej kariery. Mimo że praca w sieci fast food stereotypowo przypisana jest studentom, stawki na określonych stanowiskach mogą wywołać niemałe zdziwienie.

Budynek restauracji McDonald's nocą z jasno świecącym białym napisem McDonald's oraz żółtym logo firmy. Fasada jest oświetlona ciepłym światłem, co podkreśla nowoczesną architekturę. Dowiedz się, ile zarabia się w tej sieci na naszym portalu.
Autor: Canva.com

Zarobki pracowników w McDonald's

Początkujący pracownicy w popularnej sieci fast food zazwyczaj otrzymują stanowisko pracownika restauracji. W ich kompetencjach leży bezpośredni kontakt z gośćmi, kompletowanie posiłków, utrzymywanie porządku w budynku oraz działania na zapleczu kuchennym.

Według informacji przekazanych przez serwis gowork.pl, stawka godzinowa dla nowo zatrudnionych osób kształtuje się na poziomie od 30 do 33 zł brutto. Pracując w wymiarze pełnego etatu, można wygenerować miesięczny przychód rzędu 5-5,8 tys. zł brutto. Końcowa wartość na pasku wypłaty jest jednak uwarunkowana ilością przepracowanych godzin, ewentualnymi benefitami oraz usytuowaniem konkretnego punktu gastronomicznego.

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Dodatki do pensji w McDonald's

Sama podstawa to jednak nie koniec możliwości finansowych. Znaczna część placówek oferuje rozmaite profity, które zauważalnie podnoszą kwotę przelewu. Wśród najpopularniejszych bonusów można wymienić:

  • wyższe stawki za zmiany nocne,
  • gratyfikacje za stuprocentową frekwencję,
  • dodatkowe środki za dyżury w niedziele i dni świąteczne,
  • bonusy powiązane z realizacją założeń sprzedażowych przez zespół,
  • pieniądze za skuteczną rekomendację znajomego do pracy.

Firma zaznacza, że jej kadra ma otwartą drogę do zdobywania nowych kompetencji i wspinania się po szczeblach kariery. Niejednokrotnie zdarza się, że osoby startujące od obsługi gości z czasem przejmują obowiązki zarządcze. Jak w takiej sytuacji kształtują się ich dochody?

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nietypowy McDonald's przy ul. Radzymińskiej w Warszawie

Nietypowy McDonald's przy ul. Radzymińskiej w Warszawie
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Pensje kadry kierowniczej w McDonald's

Na stanowisku młodszego managera miesięczna wypłata oscyluje wokół 5,9 tys. zł brutto. Z kolei manager restauracji inkasuje przeważnie między 6 a 7 tys. zł brutto. Najwyżej w hierarchii kierownik placówki może pochwalić się zarobkami rzędu 7,5-8,5 tys. zł brutto na miesiąc. W metropoliach te kwoty nierzadko są jeszcze bardziej atrakcyjne, zwłaszcza gdy doliczy się do nich premie za wyniki i inne świadczenia pozapłacowe.

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