Nastolatek porwany przez nurt Wisły przy Moście Gdańskim. Trwają poszukiwania

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-21 21:49

Służby prowadzą akcję ratunkową w rejonie stołecznego Mostu Gdańskiego, gdzie pod wodą zniknął młody chłopak. Do rzeki weszło dwóch nastolatków, jednak tylko jednemu udało się wrócić na brzeg. Portal Wawa Hot News 24 poinformował, że poszukiwany to obywatel Ukrainy.

  • Trwa akcja służb na prawym brzegu Wisły w rejonie warszawskiego Mostu Gdańskiego, gdzie w nurcie rzeki zaginął młody chłopak.
  • Wypadek miał miejsce, kiedy dwóch nastolatków postanowiło wejść do rzeki; 15-latek zdołał wyjść na ląd, a jego kolega przepadł pod wodą.
  • W poszukiwaniach bierze udział wiele jednostek, w tym policyjne patrole, medycy, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

Poszukiwania nastolatka w Warszawie. Wszedł do Wisły i zniknął

Tragiczne wydarzenia miały miejsce na praskim brzegu rzeki, niedaleko stołecznego Mostu Gdańskiego. Serwis Wawa Hot News 24 podaje, że nad wodą odpoczywały trzy osoby, a dwóch chłopców postanowiło wejść do Wisły. Piętnastoletni młodzieniec uratował się i samodzielnie wydostał na brzeg, ale jego znajomego porwał silny nurt. Szybkie zgłoszenie sytuacji uruchomiło ogromne działania ratunkowe, w które zaangażowano specjalistyczny sprzęt i liczne zastępy ratowników.

W akcji przeczesywania dna rzeki biorą udział wykwalifikowani nurkowie ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego warszawskiej straży pożarnej (JRG nr 1). Działania na miejscu wspomagają załogi pogotowia ratunkowego, funkcjonariusze komisariatu rzecznego policji oraz kolejne zastępy strażaków. Co istotne, na brzegu wylądowała również maszyna Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a medycy ze śmigłowca czekają w gotowości na wyciągnięcie poszkodowanego z wody.

Polecany artykuł:

37-latek zmarł po policyjnej interwencji w Warszawie. Przed śmiercią uciekł z m…

Zaginiony przy Moście Gdańskim chłopak to obywatel Ukrainy

Jak nieoficjalnie ustalił portal Wawa Hot News 24, wszyscy trzej młodzi ludzie uczestniczący w zdarzeniu pochodzą z Ukrainy. Pracujące na miejscu służby kolejny raz proszą o rozwagę podczas wypoczynku nad akwenami. Ratownicy przypominają, że kąpiele w nieznanych miejscach, brak odpowiednich umiejętności lub wchodzenie do rzeki po spożyciu alkoholu mogą doprowadzić do śmiertelnego niebezpieczeństwa. Pomimo licznych kampanii edukacyjnych, podobne dramaty powtarzają się każdego sezonu letniego.

Akcja ratunkowa nad Wisłą w rejonie Mostu Gdańskiego. Na zdjęciu widać policyjny patrol, łódź straży pożarnej z nurkami oraz helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zaangażowane w poszukiwania nastolatka. Więcej informacji o tej sprawie przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 10
Sonda
Czy wiesz jak pomóc tonącej osobie?
Obława na byłego policjanta w Mierzawie