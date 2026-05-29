IMGW ostrzega przed zagrożeniem pożarowym. Strażacy toczą walkę z żywiołem na Mazowszu

Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach

Trwa akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim, gdzie służby od czwartku próbują ugasić pożar trawiący tereny leśne. W walkę z żywiołem zaangażowani są strażacy, funkcjonariusze policji, leśnicy oraz żołnierze WOT. Z powietrza wsparcie zapewniają śmigłowce i pięć samolotów gaśniczych Dromader.

Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na piątek (14:00-16:00) nie pozostawia złudzeń - w większości regionów Polski występuje wysokie lub bardzo wysokie zagrożenie pożarowe lasu. Na czerwono zaznaczono nie tylko tereny na Mazowszu, ale również wybrane obszary województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego.

"Niska wilgotność, brak opadów, we wschodniej połowie kraju porywisty wiatr, sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Wystarczy chwila nieuwagi - niedopałek, iskra czy ognisko. W lasach zachowaj szczególną ostrożność i stosuj się do komunikatów służb" - przypominają eksperci z IMGW.

Pogoda na Mazowszu. Strażacy mają nadzieję na brak wiatru

Czy piątkowa pogoda wesprze działania strażaków na terenach w powiecie wołomińskim? Według zapowiedzi IMGW w województwie mazowieckim przewiduje się duże zachmurzenie, jednak z szansami na przejaśnienia. Niewielkie, przelotne deszcze mogą pojawić się tylko we wschodniej części regionu. Temperatury maksymalne w ciągu dnia sięgną od 18 do 22°C.

"Wiatr na ogół umiarkowany, chwilami słabnący, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni" - przekazali synoptycy. To właśnie siła i kierunek wiatru są teraz wyjątkowo istotne dla strażaków, stanowiąc ważny element, który zadecyduje o dalszym rozwoju sytuacji pożarowej i przebiegu działań gaśniczych.

