Nocna prohibicja w Warszawie. Zakaz sprzedaży alkoholu niebawem obejmie całą stolicę

Nocna prohibicja w Warszawie staje się faktem

Stołeczni radni podjęli kluczową uchwałę w marcu 2026 roku, ustalając nowe reguły gry na rynku monopolowym. Ograniczenie nocnego handlu napojami wyskokowymi wejdzie w życie 1 czerwca i obejmie terytorium całego miasta. Od tej daty zakup trunków do spożycia poza sklepem w godzinach od 22.00 do 6.00 będzie absolutnie niemożliwy.

Nocne obostrzenia obejmą zarówno osiedlowe sklepiki i kioski, jak i wszystkie stacje paliw oraz lokale gastronomiczne oferujące alkohol na wynos.

Przepisy przewidują jednak konkretne wyjątki. Restrykcje ominą bary i restauracje serwujące alkohol do spożycia przy stoliku, a nowe regulacje nie obowiązują na terenie wolnego obszaru celnego Lotniska Chopina w Warszawie.

Ograniczenie sprzedaży alkoholu wpłynęło na spadek interwencji

Zanim nowe przepisy rozlano na całą mapę miasta, samorząd przetestował to rozwiązanie na obszarze Śródmieścia oraz Pragi-Północ. Wyniki analiz przeprowadzonych między listopadem 2025 a styczniem 2026 roku pokazały wyraźną poprawę statystyk. Nocne wyjazdy patroli Straży Miejskiej w tych dzielnicach zmalały o ponad 15 procent, natomiast funkcjonariusze policji odnotowali spadek interwencji o 8 procent. Okazało się również, że liczba incydentów związanych z publicznym piciem trunków zmniejszyła się o niemal jedną trzecią w stosunku do poprzednich miesięcy.

Warszawa walczy o bezpieczeństwo nocą

Urzędnicy ze stołecznego ratusza przekonują, że zatrzymanie handlu trunkami stanowi zaledwie jeden z elementów szerszej strategii nazywanej „Warszawskim Programem Bezpiecznej Nocy”. Inicjatywa ta skupia się na kilku kluczowych obszarach działania samorządu

wzmocnienie obecności funkcjonariuszy policji oraz strażników miejskich na ulicach

instalacja kamer w lokalizacjach szczególnie narażonych na akty wandalizmu

edukacja właścicieli sklepów w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży

rygorystyczne blokowanie dostępu do napojów wyskokowych osobom nietrzeźwym i nieletnim

Warto zauważyć, że ostateczny kształt uchwały wypracowano w drodze szerokich dialogów z mieszkańcami stolicy. W spotkaniach i ankietach wzięło udział blisko 9 tysięcy obywateli. Aż 80 procent głosujących poparło wprowadzenie sztywnych godzin handlu alkoholem, argumentując to głównie chęcią wyeliminowania nocnych hałasów oraz podniesieniem ogólnego poczucia bezpieczeństwa w swoim sąsiedztwie.

