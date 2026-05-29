Nocna prohibicja w Warszawie. Zakaz sprzedaży alkoholu niebawem obejmie całą stolicę

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-29 11:15

Ograniczenie handlu trunkami po zmroku w stolicy wchodzi w decydującą fazę. Dotychczasowe testy obejmowały tylko dwie konkretne dzielnice miasta. Prawdziwa rewolucja nastąpi w poniedziałek, 1 czerwca, kiedy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu rozszerzy się na całą Warszawę. Władze miasta liczą, że takie rozwiązanie znacząco zredukuje awantury i zapewni mieszkańcom spokojniejszy sen.

Nocą nie kupisz już alkoholu w Warszawie. Lada dzień prohibicja obejmie całe miasto

i

Autor: Sav_an_dreas/ Shutterstock

Nocna prohibicja w Warszawie staje się faktem

Stołeczni radni podjęli kluczową uchwałę w marcu 2026 roku, ustalając nowe reguły gry na rynku monopolowym. Ograniczenie nocnego handlu napojami wyskokowymi wejdzie w życie 1 czerwca i obejmie terytorium całego miasta. Od tej daty zakup trunków do spożycia poza sklepem w godzinach od 22.00 do 6.00 będzie absolutnie niemożliwy.

Nocne obostrzenia obejmą zarówno osiedlowe sklepiki i kioski, jak i wszystkie stacje paliw oraz lokale gastronomiczne oferujące alkohol na wynos.

Przepisy przewidują jednak konkretne wyjątki. Restrykcje ominą bary i restauracje serwujące alkohol do spożycia przy stoliku, a nowe regulacje nie obowiązują na terenie wolnego obszaru celnego Lotniska Chopina w Warszawie.

Polecany artykuł:

Zakaz sprzedaży alkoholu nocą w Warszawie. Co trzeba wiedzieć? Najważniejsze in…

Ograniczenie sprzedaży alkoholu wpłynęło na spadek interwencji

Zanim nowe przepisy rozlano na całą mapę miasta, samorząd przetestował to rozwiązanie na obszarze Śródmieścia oraz Pragi-Północ. Wyniki analiz przeprowadzonych między listopadem 2025 a styczniem 2026 roku pokazały wyraźną poprawę statystyk. Nocne wyjazdy patroli Straży Miejskiej w tych dzielnicach zmalały o ponad 15 procent, natomiast funkcjonariusze policji odnotowali spadek interwencji o 8 procent. Okazało się również, że liczba incydentów związanych z publicznym piciem trunków zmniejszyła się o niemal jedną trzecią w stosunku do poprzednich miesięcy.

Polecany artykuł:

Zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Czy nocna prohibicja zdała pierwszy egzam…

Warszawa walczy o bezpieczeństwo nocą

Urzędnicy ze stołecznego ratusza przekonują, że zatrzymanie handlu trunkami stanowi zaledwie jeden z elementów szerszej strategii nazywanej „Warszawskim Programem Bezpiecznej Nocy”. Inicjatywa ta skupia się na kilku kluczowych obszarach działania samorządu

  • wzmocnienie obecności funkcjonariuszy policji oraz strażników miejskich na ulicach
  • instalacja kamer w lokalizacjach szczególnie narażonych na akty wandalizmu
  • edukacja właścicieli sklepów w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży
  • rygorystyczne blokowanie dostępu do napojów wyskokowych osobom nietrzeźwym i nieletnim

Warto zauważyć, że ostateczny kształt uchwały wypracowano w drodze szerokich dialogów z mieszkańcami stolicy. W spotkaniach i ankietach wzięło udział blisko 9 tysięcy obywateli. Aż 80 procent głosujących poparło wprowadzenie sztywnych godzin handlu alkoholem, argumentując to głównie chęcią wyeliminowania nocnych hałasów oraz podniesieniem ogólnego poczucia bezpieczeństwa w swoim sąsiedztwie.

Polecany artykuł:

Nocna prohibicja w całej Warszawie! Radni zdecydowali. Od kiedy?
Sonda
Popierasz zakaz sprzedaży alkoholu w nocy?
Nocna PROHIBICJA dzieli Polaków. Polska nie będzie Polską! DOSYĆ tego PICIA! To OGŁUPIA Naród! - Komentery
zakaz sprzedaży alkoholu
nocna prohibicja