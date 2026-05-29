W akcji strażacy, policjanci, WOT. Piątek będzie "krytycznym dniem" dla opanowania pożaru

Piątek kluczowym dniem dla działań gaśniczych w powiecie wołomińskim

W rozmowie z RMF FM Kierwiński wyjaśnił, iż liczy, że w piątek uda się opanować obrys pożaru. Sytuacja jednak jest i może być bardzo dynamiczna ze względu na warunki pogodowe. Podał, iż podczas porannego sztabu ustalono, że obecnie nie ma potrzeby dodatkowych ewakuacji ludności.

Pytany, czy będą ściągane kolejne posiłki wyjaśnił, że stanie się tak, jeśli będzie tego wymagała sytuacja. - Dwie kampanie pożarnicze są już gotowe, aby w razie czego podmienić tych, którzy od czwartku walczą z żywiołem - powiedział. - Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, oczywiście nowe środki będą dysponowane - dodał.

Pytany o osoby dotychczas ewakuowane z zagrożonego pożarem terenu, odparł, że jest ich około 100. - Proszę pamiętać, że to jest teren, gdzie jest bardzo, bardzo wiele działek rekreacyjnych, więc ci ludzie tak naprawdę przenieśli się z tych działek, wrócili do swoich miejsc zamieszkania, ale dla wszystkich ewakuowanych są też przygotowane miejsca przez lokalny samorząd - wyjaśnił.

Wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim - nowe informacje

W piątkowy poranek przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wydali nowy komunikat ws. akcji gaśniczej w powiecie wołomińskim. Jak przekazali, ogień objął ok. 300 hektarów, a działania straży prowadzone są na czterech odcinkach bojowych. "Do akcji skierowano: dwie kompanie gaśnicze »Wisła« i »Narew«, wyspecjalizowane moduły GFFF do gaszenia pożarów lasów (Poznań, Łódź, Olsztyn, Lublin, Białystok), dwie kompanie szkolne" - czytamy.

W działaniach bierze udział ponad 800 strażaków z blisko 250 pojazdami. Pracują tam też policjanci, przedstawiciele Lasów Państwowych, WOT. "Do akcji gaśniczej zadysponowano również policyjny śmigłowiec Black Hawk. Cały czas wykorzystywane są także drony Państwowej Straży Pożarnej, wojskowy Bayraktar, które wspierają rozpoznanie i monitorowanie sytuacji z powietrza, oraz dwa śmigłowce cywilne i pięć Dromaderów zadysponowanych przez Lasy Państwowe" - przekazano.

