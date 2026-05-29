Strażacy walczą z pożarami w powiecie wołomińskim. Wojsko ruszyło na pomoc

Jakie działania podejmują służby w walce z pożarami?

W powiecie wołomińskim trwa intensywna walka z pożarami lasów, które wybuchły w czwartek. W związku z tym, sztab kryzysowy pod przewodnictwem szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcina Kierwińskiego, zdecydował o wsparciu działań gaśniczych przez 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na miejsce akcji skierowano także statek bezzałogowy Bayraktar, który będzie wykorzystywany do monitorowania obszarów objętych ogniem.

Jakie środki techniczne wspierają akcję gaśniczą?

Według nadbrygadiera Sławomira Sierpatowskiego, zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, w akcji biorą udział trzy śmigłowce Lasów Państwowych, śmigłowiec policyjny oraz cztery samoloty typu Dromader. Dodatkowo, na miejsce skierowano siły i środki centralnego odwodu operacyjnego. Specjalistyczne grupy do gaszenia pożarów lasów z ziemi, w tym cztery grupy i dwie kompanie gaśnicze z województw lubelskiego i podlaskiego, zostały zmobilizowane do działań.

Jaka jest obecna sytuacja na miejscu pożaru?

W czwartek w akcji uczestniczyło 390 strażaków, 103 pojazdy oraz cztery samoloty Lasów Państwowych i śmigłowiec policyjny Black Hawk, który zrzucał wodę z pomocą zbiornika Bambi Bucket o pojemności 3 tys. litrów. Działania te zostały przerwane po zmroku, ale w nocy wykorzystano drony Państwowej Straży Pożarnej do obrazowania terenu. W akcji uczestniczy również 463 policjantów i 152 radiowozy.

Jakie są prognozy i ostrzeżenia dotyczące sytuacji?

W czwartek przed północą przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że intensywność pożaru zmalała. Nocne działania koncentrują się na zabezpieczeniu pogorzeliska, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, oraz na prewencyjnej wycince drzew w pobliżu drogi krajowej numer 50. Droga ta pozostaje zamknięta na długości 29 km dla bezpieczeństwa służb. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, a na razie nie odnotowano żadnych ofiar.

Jakie działania podjęto w związku z ewakuacją mieszkańców?

Młodszy inspektor Krzysztof Ogroński, szef stołecznej policji, poinformował, że ewakuowano 42 osoby z 20 budynków. Większość z nich znalazła schronienie u rodzin, a sześć osób zostało tymczasowo zakwaterowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie. Straż pożarna zaapelowała do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, ponieważ w czwartek ciśnienie w instalacji hydrantowej znacznie spadło. Ogień, który wybuchł w czwartek o godzinie 13:37, objął już ponad 100 hektarów lasów prywatnych i państwowych w powiecie wołomińskim.

Jakie ostrzeżenia wydano dla mieszkańców?

Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych, ostrzegł, że sytuacja pogodowa może prowadzić do kolejnych pożarów na terenie kraju, dlatego zaapelował o ostrożność w lasach.

Źródło PAP.