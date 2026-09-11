Jechał 227 km/h, miał i 2,5 promila. Pasażer nie przeżył. Kierowca z najniższym możliwym wyrokiem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-11 11:58

Prowadził Audi, pędząc ponaddwukrotnie szybciej, niż dopuszczało prawo. Był kompletnie pijany i w trakcie wyprzedzania stracił kontrolę nad autem, uderzając z ogromną siłą w drzewo. Jego pasażer poniósł śmierć na miejscu. 22-letni Roman M. usłyszał już prawomocny wyrok. Mimo że groziło mu od 5 do 20 lat więzienia, ostatecznie spędzi za kratami 5 lat i 2 miesiące. Dodatkowo otrzymał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

  • Roman M. prowadził samochód mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
  • Poruszał się z prędkością 227 km/h na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 km/h.
  • Wyrok sądu to 5 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz kierowania pojazdami.

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Tragiczny wypadek pod Mszczonowem. Audi uderzyło w drzewo przy 227 km/h

Dramatyczne zdarzenia rozegrały się 12 kwietnia 2026 roku na terenie gminy Mszczonów. Roman M., 22-letni obywatel Ukrainy, kierował pojazdem marki Audi poza terenem zabudowanym, gdzie dopuszczalna prędkość wynosiła 90 km/h. Jak wykazały późniejsze badania, mężczyzna wsiadł za kółko w stanie silnego upojenia alkoholowego, mając w organizmie ponad 2,5 promila. Ten stan nie przeszkodził mu jednak w rozwijaniu ekstremalnych prędkości.

Tragedia wydarzyła się podczas wyprzedzania. Kierowca stracił panowanie nad rozpędzonym samochodem, który z ogromnym impetem uderzył w drzewo. Siedzący obok Krystian M. nie miał żadnych szans na przeżycie – zginął na miejscu. Według ustaleń biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków, w momencie zderzenia prędkościomierz musiał wskazywać 227 km/h. Wnioski te oparto nie tylko na specjalistycznej opinii, ale również na ocenie zniszczeń pojazdu i relacjach co najmniej czterech świadków zdarzenia.

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Zatrzymanie i areszt po śmiertelnym wypadku

Sprawca zdarzenia został ujęty przez funkcjonariuszy bezpośrednio po tragedii. Gdy tylko Roman M. doszedł do siebie i wytrzeźwiał, prokurator przedstawił mu zarzuty. Dotyczyły one prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Młody Ukrainiec nie kwestionował swojej winy i złożył obszerne wyjaśnienia, opisując przebieg zdarzeń. Po przesłuchaniu sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Następnie sprawa trafiła na wokandę.

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Wyrok sądu w sprawie wypadku. 5 lat i 2 miesiące dla Romana M.

Rozstrzygnięcie zapadło 21 sierpnia 2026 roku. Sąd wymierzył Romanowi M. karę 5 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, a także nałożył na niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Oprócz kary więzienia i zakazu, skazany musi ponieść koszty finansowe: wpłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także 5 tysięcy złotych na rzecz Skarbu Państwa. Zasądzono również zadośćuczynienie dla ustalonego pokrzywdzonego. Mężczyzna złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, na co przystał prokurator. Decyzja sądu jest prawomocna.

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