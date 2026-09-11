Gigantyczne opóźnienia pociągów sięgają 13 tysięcy minut! Pasażerowie mierzą się z chaosem przez protest maszynistów

Maszyniści zwalniają do 20 km/h w proteście. Pociągi łapią potężne opóźnienia

Od piątkowego poranka maszyniści w całej Polsce prowadzą pociągi z prędkością ograniczoną do 20 km/h na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Ta akcja to forma protestu po tragicznym w skutkach wypadku, do którego doszło w Sokolnikach Suchych. W rezultacie tych działań PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że o godzinie 10 łączny czas opóźnień w ruchu pociągów w kraju przekroczył 13 tysięcy minut.

Z danych udostępnionych przez PKP PLK wynika, że z 2405 uruchomionych do tej pory pociągów, aż 435 wyjechało ze stacji początkowej już z opóźnieniem. Dodatkowo przewoźnicy byli zmuszeni do odwołania pięciu zaplanowanych kursów.

PKP Intercity notuje ogromne problemy. Zdecydowana większość pociągów jest opóźniona

Poważne trudności zgłasza również PKP Intercity. Z 180 pociągów, które wyjechały w trasę do godziny 10, aż 158 zanotowało opóźnienia. Łączny czas, o jaki spóźniają się składy tego przewoźnika, to 4825 minut, co daje średnio około 30 minut opóźnienia na jeden pociąg.

Przedstawiciele spółki zapewniają, że nie odwołano żadnego pociągu, jednak pasażerowie muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami i uzbroić się w cierpliwość.

Polregio walczy z opóźnieniami. Setki pociągów kursują niezgodnie z planem

Największy przewoźnik o zasięgu regionalnym w Polsce, Polregio, również doświadcza poważnych problemów z punktualnością. Do godziny 10 uruchomiono 792 pociągi, a 371 z nich notuje opóźnienia, których łączny czas wynosi 7300 minut.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na liniach jednotorowych. Problemy koncentrują się w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim oraz lubelskim.

Warto zauważyć, że przewoźnik nie odwołał żadnego zaplanowanego połączenia i nie wprowadził zastępczej komunikacji autobusowej w miejsce pociągów.

Punktualność pociągów drastycznie spada na trasach

Z informacji zamieszczonych w Portalu Pasażera wynika, że o godzinie 10.40 punktualność pociągów znajdujących się aktualnie w trasie wynosiła zaledwie 58 procent.

Z kolei odsetek pociągów dojeżdżających punktualnie do stacji docelowej wynosi obecnie 75 procent.

Mimo iż 90 procent pociągów opuszcza stację początkową o czasie, opóźnienia narastają sukcesywnie w trakcie pokonywania przejazdów kolejowych.

Tragedia w Sokolnikach Suchych powodem akcji maszynistów

Akcja protestacyjna maszynistów to bezpośrednia odpowiedź na tragiczne wydarzenia, do których doszło w środę. W miejscowości Sokolniki Suche kierowca ciężarówki zignorował czerwone światło i wjechał na przejazd kolejowy. Doprowadziło to do kolizji z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin–Szczecin. W wyniku zderzenia wykoleiła się lokomotywa oraz dwa wagony. Niestety, zginęła jedna pasażerka pociągu, którym podróżowało ponad 100 osób.

Po tym tragicznym zdarzeniu maszyniści stanowczo domagają się od rządu podjęcia szybkich działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz wprowadzenia niezbędnych zmian w regulacjach dotyczących ich czasu pracy.

Rząd planuje zaostrzyć przepisy na przejazdach kolejowych. Minister infrastruktury zapowiada zmiany

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował o rozpoczęciu prac nad nową ustawą, która ureguluje czas pracy maszynistów. Dodatkowo, ministerstwo planuje wdrożenie przepisów umożliwiających odbieranie prawa jazdy na trzy miesiące kierowcom, którzy zignorują czerwone światło na przejazdach kolejowych.

Tymczasem przedstawiciele związków zawodowych wciąż czekają na podjęcie przez władze konkretnych decyzji oraz wdrożenie realnych działań w celu poprawy sytuacji.

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